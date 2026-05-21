Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğini duyurdu. Birçok bölgede bant aktarımı, tek şerit ve kontrollü ulaşım uygulanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde Bursa Batı-Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarındaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılım kolları trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tekirdağ-Çatalca yolunun 11-13. kilometrelerindeki asfalt ve Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karaman-Mut yolunun 64-66. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Karaman yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Mut istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Amasya-Turhal yolunun 39-43. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Aydınca Tüneli'nin Turhal istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler Aydınca köy yoluna yönlendiriliyor.
Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 29-31. kilometrelerinde Geminbeli Tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.