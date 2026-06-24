Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Esenboğa Havalimanı ile İvedik kavşakları arasında yama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-05.00 saatlerinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Günün diğer saatlerinde trafik akışı normal seyrinde devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7-11. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde (Altınköy-Karapürçek kavşakları) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bu kesimde Altınköy Kavşağı'nın Samsun istikameti katılım kolu ile Karapürçek Kavşağı'nın ayrım kolu da trafiğe kapatılarak, Karapürçek'e gidecek sürücüler Altınköy Kavşağı'na yönlendiriliyor.

Polatlı-Yunak yolunun 10-20. ve 36-44. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 38-41. kilometrelerinde Osmangazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Sakarya-Bilecik istikametinde ulaşım tek yönlü olarak sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İznik-Mekece yolunun 4-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.