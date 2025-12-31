Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Altın fiyatları 2025 yılında rekor seviyelere yükseldi. Sarı metal, 4 bin 549 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırarken yatırımcısına da kazandırdı. Gram altın, 31 Aralık 2024'te 2.980 TL seviyesindeyken 31 Aralık 2025'te 6.040 TL'ye yükseldi. Bir yılda 3.060 TL'lik artışla yaklaşık yüzde 103 değer kazanan gram altın, hem küresel piyasalardaki ons hareketi hem de döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle tarihi seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.

GRAM ALTIN 1 YILDA 3 BİN TL'Yİ AŞKIN ARTIŞ GÖSTERDİ

Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın, 2025 yılı boyunca dikkat çeken bir yükseliş performansı sergileyerek tam 51 kez rekor kırdı. Gram altın, 31 Aralık 2024'te 2.980 TL seviyesindeyken 31 Aralık 2025'te 6.040 TL'ye çıkarak 1 yılda 3.060 TL değer kazandı. Bu artış, gram altında yıllık bazda yaklaşık yüzde 103'lük yükselişe işaret etti.

2025'TE YÜKSELİŞİN ARKASINDA HEM ONS HEM KUR ETKİSİ VAR

Piyasalarda gram altın fiyatının oluşumunda iki temel başlık öne çıkıyor: uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı ve içeride döviz kuru. 2025 boyunca bu iki kalemdeki dalgalanma, gram altının yukarı yönlü hareketini destekleyen ana faktörler arasında yer aldı.

YILIN SON GÜNÜNDE GÜNCEL SEVİYE 6.200 TL BANDI

Öte yandan serbest piyasada gram altın, 31 Aralık 2025 itibarıyla 6.200 TL bandında işlem gördü. Kapalıçarşı fiyatlarında gün içi dalgalanmanın sürdüğü, fiyatın kısa süreli geri çekilmelerde dahi yüksek seviyelerde kaldığı görüldü.

2026 BEKLENTİLERİ

Dünyaca ünlü bankalar, jeopolitik risklerin kalıcı hale gelmesi, merkez bankalarının güçlü alımları ve ABD'de faizlerin kademeli düşeceği beklentisiyle altın için tahminlerini yaptı.