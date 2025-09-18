YÖK Başkanı Erol Özvar, Kırgızistan'da Ekonomik Komisyon Toplantısına Katıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kırgızistan'da Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun 12'nci Dönem Toplantısı'na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bişkek'te Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12'nci Dönem Toplantısı'nı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdik. Dönemin eylem planı kapsamında yükseköğretim alanında iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda öne çıkan çalışmalarımızdan biri, kamu görevlilerinin eğitimi üzerine oldu. Kırgız Cumhuriyeti kamu görevlilerine Türkiye'de yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzun vadeli eğitim programları sağlanmasını öngörüyoruz. Yükseköğretimde atılan bu adımlar, Türk dünyasında eğitim ve bilim alanındaki dayanışmayı ileriye taşıyacaktır. Her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.