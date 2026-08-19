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Uzmanlardan YKS Sonrası Ailelere Kritik Uyarı

Uzmanlardan YKS Sonrası Ailelere Kritik Uyarı
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YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından uzmanlar, ailelerin sınav sonucuyla ilgili kaygılarını çocuklarına yansıtmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin aldıkları sonucun geleceklerini tek başına belirlemediğini unutmaması gerektiğini vurguladı.

Yks yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından uzmanlar, ailelerin sınav sonucuyla ilgili kaygılarını çocuklarına yansıtmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin aldıkları sonucun geleceklerini tek başına belirlemediğini unutmaması gerektiğini vurguladı.

2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından öğrenciler ve aileleri için yeni bir değerlendirme süreci başladı. Özellikle istediği sonucu alamayan öğrencilerin üzerindeki baskının artırılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, ailelerin kendi stres ve kaygılarını çocuklarına yansıtmaması gerektiğini söyledi.

Uzman Psikolog Umut Durmaz, sınav sonucunun öğrencinin değerini veya gelecekteki başarısını tek başına belirlemediğini söyledi. Durmaz, ailelerin bu süreçte çocuklarına destek olması ve mevcut seçenekleri birlikte değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin de aldıkları sonucu hayatlarının sonu olarak görmemesi ve önlerindeki seçeneklere odaklanması gerektiğini vurguladı.

Sınav sürecinde yaşanan kaygının öğrenmeyi olumsuz etkilediğini belirten Durmaz, "Sınavda karşı taraf tarafından sınandığınızda bir kaygı oluşuyor. Bu durumda öğrenme kısıtlanıyor. Biz ne kadar kaygıdan uzak kalabilirsek, duygularımızı kontrol edebilirsek başarılı olabilme şansımız yüksek olur. Kaygı ile öğrenme arasındaki ilişkide kaygı olduğunda öğrenme düşüyor. En başta duygumuzu bilmeliyiz. Duygularımızı kabul edersek onları daha iyi yönetebiliriz" dedi.

"Sınav, çocukların başarısını belirleyecek tek unsur değil"

Durmaz, sınavın ebeveynlerin değil öğrencilerin süreci olduğunu belirterek, "Sınavlar ebeveynlerin sınavı değil. Bu çocukların sınavı. Sınav, çocukların başarısını belirleyecek tek unsur değil. Çocuklar ebeveynlerin bölünmez bir parçası. Çocuklar ebeveynlerdeki duyguyu hissediyor. Ebeveynler sakin kalabilirse çocuklar da sakin kalabilir. Çocukların gerçek başarıya ulaşabilmesi için en başta mutlu olmaları ve kaygıdan uzak olmaları gerekiyor. Aileler kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmamalı" diye konuştu.

Ailelerin çocuklarını başka öğrencilerle kıyaslamaması gerektiğini de vurgulayan Durmaz, "Ebeveynler sınavın öncesinde ve sonrasında mukayeseye maruz kalmamalı. Onların başarısını başka çocukların başarısıyla kıyaslamayalım. Her çocuğun kendine özel becerileri oluyor. Bir başka çocuk ile kıyas yapmak çocukların ruh sağlığına zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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