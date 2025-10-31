Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte devlet desteğinde yeni düzenlemelere gidildi.

LİMİTLERİ AŞANA DEVLET DESTEĞİ YOK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovatın üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Ayrıca yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler de devlet desteğinden artık faydalanamayacak.

YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek olan söz konusu karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.