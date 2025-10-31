Haberler

Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elektrikte devlet desteğinde yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovatın üzerinde olan aboneler ile 984 liranın üzerinde elektrik faturası gelen aboneler 1 Ocak'tan itibaren devlet desteğinden faydalanamayacak.

  • Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatın üzerinde olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.
  • Elektrik faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.
  • Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Elektrikte devlet desteğinde yeni düzenlemelere gidildi.

LİMİTLERİ AŞANA DEVLET DESTEĞİ YOK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovatın üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Ayrıca yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler de devlet desteğinden artık faydalanamayacak.

YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek olan söz konusu karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıF. Güler:

usul usul sokmaya başladı akp cerrahı

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBayram Talay:

o devlet desteğini boşuna her ay gözümüze sokmuyorlardı

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Bu sene daha fakiriz o zaman

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVahitt Tutal:

böyle şaçma sapan uygulama olabilir mi gerçekten

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

3999 kv da kapatın elektrikleri...

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew'un ünvanlarını geri alıyor

O ülkede kraliyet krizi! Prensin tüm ünvanları alınacak
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew'un ünvanlarını geri alıyor

O ülkede kraliyet krizi! Prensin tüm ünvanları alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.