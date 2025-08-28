Yıllardır konuşulan Hal Kanunu taslağı, 1 Ekim'de Meclis'e geliyor

Ticaret Bakanlığı'nın kamuoyunun görüşüne açtığı Hal Kanunu taslağı 1 Ekim'de Meclis'e geliyor. Taslağa göre, üretici örgütlerine toptancı hal kurmaları için bedelsiz yer verilecek, marketler ise malların yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alacak.

Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen hal yasası için çalışmalar yeniden başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltarak, vatandaşın ürüne daha az maliyetle erişimini sağlamak için toptancı hallerine ilişkin kuralları yeniden düzenleyen taslakla ilgili çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

Bolat "1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Hal Kanunu'nda, çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmış olup, sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle değişiklik çalışmaları yürütülüyor" dedi.

"GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Polat, hâlihazırda sebze ve meyvelerin toptan fiyatları, perakende fiyatları ve toptan işlem hacimlerinin yakından takip edildiğini, yoğun denetim faaliyetleri yürütüldüğünü ve mevzuata aykırı eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını hatırlattı.

TOPTANCI HALLERİNE YENİ KURALLAR GETİRİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre mayıs ayında kamuoyu görüşüne açılan yeni Hal Kanunu taslağı ile özellikle sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltarak, vatandaşın ürüne daha az maliyetle erişimini sağlamak için toptancı hallerine yeni kurallar getiriliyor.

ARACI MALİYETLERİNİ AZALTMAK İÇİN KRİTİK HAMLE

Ticaret Bakanlığının taslağı ile üretici örgütlerine kira, arsa, depolama ve nakliye desteğinin verilmesi, üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki farkın azaltılması amacıyla belirli nitelikteki marketlerin satışa sunacakları sebze ve meyvelerin belli bir kısmını aracısız olarak üretici ve üretici örgütlerinden satın alması zorunluluğu öngörülüyor. Üreticiler ve üretici örgütlerinden satışa sunacağı malların yüzde 20'sini geçmemek üzere belirlenecek oranda mal temin etmeyen perakendecilere aykırılığın tespit edildiği her yıl için 50 milyon TL ceza verilecek. Malların üzerine eklenen aracı maliyetlerini azaltmak amacıyla aynı hal içinde komisyonculardan komisyonculara ve tüccarlardan tüccarlara mal devri ve satışı yasaklanıyor.

Serbest rekabeti engellemek amacıyla anlaşma yapılması, piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, eylemleri için hâlen 177 bin 340 TL olarak uygulanan idari para cezası, daha caydırıcı olması için 1 milyon TL'ye yükseltiliyor. Bozulan ürünlerin imhası için belirlenecek usul ve esaslara aykırı hareket ederek ürünleri çöpe veya başka bir alana dökenler için 200 bin TL idari para cezası müeyyidesi getiriliyor. Taslağın TBMM'nin çalışmalara başlayacağı 1 Ekim'den sonra yasalaştırılması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (9)

Haber Yorumlarızırzop:

komisyoncu, halcı mafyası da buna izin verecek

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Mafya = insan değil ler mi ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Neden marketler tamamini degil de yuzde 20 sini ureticiden alacak ? Cunku 2 tl ye aldigi mala, arada cakma 5 tane sirketten fatura kesip 80-100 tl arasina satarken, devlette arada kesilen faturalardan aldigi vergiyi kendine kar sayiyor. 5 tl vergiyi, halkin cebinden cikacak fazladan 50 tl ye tercih ediyor. Devamini yazmayi size birakiyorum

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

HAL = İbrahim Tatlıses in Şarkısı = Halla Halla Halla ?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Gök:

he he bizde yedik ben inanmıyorum ucuz olacağına

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Almanyada tüm marketler meyve sebzelerini üreticiden aliyor yillardir böyle market üretici ile anlasma yapiyor ürün sartlarini kalitesini ön plana koyuyor hem üretici kazaniyor hem market vatandasa ucuza ürün geliyor biz daha firsatcilikla ugrasiyoruz aracilar kazanacak kim bu aracilar tabiki kendi partilerinden

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
