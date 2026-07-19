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Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi

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Türkiye'de 2024'ün ilk 6 ayında 320 istasyonda 7 milyon 890 bin 520 araç muayene edildi. Muayenede 5,8 milyon araç hafif kusurlu, 1,6 milyonu ağır kusurlu bulunurken, 71 bin 362 araç emniyetsiz çıktı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sistem sayesinde yılda 100 bin kazanın önlendiğini belirtti.

Türkiye'de yılın ilk yarısında 320 istasyonda 7 milyon 890 bin 520 aracın muayenesi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu ve özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'de 219'u sabit, 76'sı seyyar, 19'u seyyar traktör ve 7'si motosiklet olmak üzere toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor.

İstasyonlarda, bu yılın ilk 6 ayında 7 milyon 890 bin 520 araç muayene edildi. Bu araçların 5 milyon 804 bin 46'sının hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'sinin ağır kusurlu, 71 bin 362'sinin emniyetsiz, 393 bin 335'inin kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ile yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu.

"Trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi.

Bakanlıkça düzenlenen ve operasyonları yine Bakanlığın denetiminde olan TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle bu hizmetin verildiğini dile getiren Uraloğlu, "Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz." dedi.

Muayene sürecinde ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğundan trafik güvenliğini tehdit ettiği belirlenen araçların muayenelerinin bu kusurlar giderildikten sonra onaylandığını vurgulayan Uraloğlu, böylece risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmasının engellendiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Bu yılın 6 ayında muayeneden geçirilen araç sayıları aylar itibarıyla şöyle:

AylarMuayene Sayısı
Ocak1.274.346
Şubat1.152.253
Mart1.317.823
Nisan1.369.970
Mayıs1.156.111
Haziran1.620.017
Toplam7.890.520

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
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