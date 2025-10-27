Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi Düzenlenecek

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), YTÜ Yıldız Teknopark ve Fedu.ai by MentalUP işbirliğiyle "Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'da YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ndeki Tarihi Hamam Binası'nda gerçekleşktirilecek zirveye, akademisyenler, eğitim yöneticileri, teknoloji geliştiricileri ve uluslararası davetliler katılacak. Etkinlikte yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisi, öğrenme modellerine katkısı ve yeni uygulama alanları ele alınacak.

Programda, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarında görevli akademik koordinatörler, okul yöneticileri, eğitim sektörü temsilcileri ve eğitim teknolojileri geliştiricileri yer alacak.

Zirvenin dikkati çekici oturumlarından biri ise Angry Birds oyununun eski Satış ve Pazarlama Yöneticisi (CMO) ve melek yatırımcı Peter Vesterbacka'nın gerçekleştireceği keynote konuşması olacak.

Eğitimde yapay zekanın etkileri kapsamlı biçimde ele alınacak

Bilgi paylaşımının yanı sıra eğitim teknolojileri alanında işbirliklerini geliştirmeye yönelik bir platform oluşturmayı hedefleyen zirve, eğitimde yapay zekanın etkilerini, en iyi uygulamaları, potansiyel araçları ve daha fazlasını keşfetme fırsatı sunacak.

Yapay zekanın okul yönetim süreçlerindeki rolü, eğitim teknolojilerinde işbirliği imkanları, Türkiye ve dünya çapında iyi uygulama örnekleri hakkında kapsamlı bilgiler de sunulacak.

Programda YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Fedu.ai by MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, YTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Amasyalı, Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç, Fun Learning Company kurucu ortağı Sanna Lukander, BAU Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur'un yanı sıra Türkiye ve Finlandiya'dan uzmanlar konuşmacılar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fedu.ai by MentalUP kurucu ortağı Emre Özgündüz, yapay zekanın, eğitimde sadece teknolojik bir yenilik değil, öğretmenlerin öğrencilerle kurduğu etkileşimi ve öğrenme süreçlerini kökten değiştiren bir dönüşüm olduğunu belirterek, "Biz MentalUP olarak, yeni ürünümüz Fedu.ai çatısı altında verdiğimiz eğitimlerle ve düzenlediğimiz organizasyonlarla bu değişime öncülük ediyor, Türkiye'deki eğitim kurumlarına ilham vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.