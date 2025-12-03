Haberler

YTÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı’na ev sahipliği yapacak. Toplantıda Türkiye'nin yükseköğretim araştırma vizyonu ve üniversitelerin performansı ele alınacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek toplantı, YTÜ'nün Davutpaşa Yerleşkesi'ndeki Tarihi Hamam'da gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017'de başlatılan Araştırma Üniversiteleri Programı, yükseköğretim sisteminde misyon farklılaşmasını esas alıyor.

Program, üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü yükseltmeyi, bilimsel üretimi artırmayı ve sanayi işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Üniversiteler her yıl araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşim–işbirliği gibi başlıklarda 30'dan fazla gösterge üzerinden değerlendiriliyor.

Araştırma üniversiteleri mühendislik ve temel bilimler, yapay zeka, biyoteknoloji, enerji teknolojileri ve savunma sanayi gibi yüksek katma değerli alanlarda yoğun araştırmalar yürütüyor.

Program kapsamında bu üniversitelere ek araştırma bütçeleri, yeni kadrolar, uluslararası burs kontenjanları ve sanayi ortaklıklarını destekleyen özel mekanizmalar sunuluyor.

Araştırma projelerine ayrılan kaynakların son yıllarda önemli ölçüde artırılması, Türkiye'nin bilimsel üretim gücünü yükseltme hedefinin yansıması olarak değerlendiriliyor.

Toplantıya ev sahipliği yapan YTÜ, mühendislik alanındaki köklü birikimi, disiplinlerarası araştırma grupları ve teknopark ekosistemiyle araştırma üniversiteleri arasında öne çıkan kurumlar arasında yer alıyor.

Toplantı, hem üniversitelerin performans değerlendirmesi hem de Türkiye'nin yükseköğretim araştırma vizyonunun geleceği açısından kritik bir buluşma olarak görülüyor.

Yarın düzenlenecek toplantının açılış konuşmalarını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan ve ev sahibi olarak YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik yapacak.

Prof. Dr. Erol Özvar ve üniversite rektörlerinin katılımıyla, yükseköğretimde araştırma faaliyetlerinin mevcut durumuna ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin genel değerlendirme toplantısı da düzenlenecek. Programa, mevcut 23 araştırma üniversitesi ile Araştırma Üniversiteli Aday İzleme Programı'nda yer alan 6 üniversite katılacak.

"Gelecek 10 yılın bilimsel hedeflerine hazırlayan stratejik pusula"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, araştırma üniversitelerinin, Türkiye'nin bilimsel birikimini küresel ölçekte görünür kılan kurumlar olduğunu belirtti.

Yürüttükleri performans izleme sisteminin, mevcut durumu ölçmekle birlikte üniversiteleri gelecek 10 yılın bilimsel hedeflerine hazırlayan stratejik pusula olduğunu aktaran Özvar, "Bilimsel yayınlardan uluslararası iş birliklerine, doktora kapasitesinden sanayiyle ortak AR-GE projelerine kadar uzanan geniş göstergeler üzerinden elde ettiğimiz sonuçlar, üniversitelerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi için önemli bir yol haritası sunuyor." ifadelerini kullandı.

Özvar, amaçlarının, Türkiye'yi nitelikli araştırma çıktılarında, yenilikçi teknolojilerde ve yetişmiş insan kaynağında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşımak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
