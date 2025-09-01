Yıldız Holding'de Yeliz Kara Dönemi Başladı

Yıldız Holding'de Yeliz Kara Dönemi Başladı
Güncelleme:
Yıldız Holding, Kurumsal İletişim Lideri olarak Yeliz Kara'yı atadı. Kara, şirketin iletişim stratejilerinin yönetimi ve medya ilişkileri alanında önemli görevler üstlenecek.

Yıldız Holding'de Kurumsal İletişim Liderliği görevine Yeliz Kara atandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding Kurumsal İletişim organizasyonunda üst düzey atama gerçekleştirildi.

Kurumsal İletişim Lideri olarak göreve başlayan Yeliz Kara, holding ve şirketlerinin iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra medya ilişkileri, lider iletişimi, dijital iletişim, itibar yönetimi ve "Mutlu Et Mutlu Ol" yaklaşımıyla yürütülen çalışmalara liderlik edecek.

Kariyerine 2004'te Hürriyet gazetesinde başlayan Kara, 2011'den itibaren Koç Holding'in iletişim süreçlerinde görev aldı.

Kara, 2015'te Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü bünyesinde Medya İlişkileri Müdürlüğü'nü üstlenerek, stratejik iletişim, medya ilişkileri, kriz yönetimi, sosyal medya, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin iletişim süreçlerini yönetti.

Beymen Group bünyesine Kurumsal İletişim Direktörü olarak 2023'te katılan Kara, kurumsal iletişim, lider iletişimi, PR, Beymen Promise sürdürülebilirlik girişimi, UN Women WEPs uygulamaları, marka işbirlikleri ve kültürel miras projelerini yürüttü.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapan Kara, Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
