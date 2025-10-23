Yıldız Holding, Burhan Doğançay'ın Sanat Yolculuğunu Anlattı

Yıldız Holding, Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden ressam ve fotoğraf sanatçısı merhum Burhan Doğançay'ın yaşamını konu alan "Fısıldayan Duvarlar" belgeseline ilişkin özel söyleşi düzenledi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding'in Çamlıca Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen söyleşi, "Yıldızlı Sohbetler: Fısıldayan Duvarlar ile Sanatın İzinde" başlığıyla dinleyicilerle buluştu.

Etkinlikte, belgeselin senaristi ve yönetmeni Eylem Kaftan ile Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran, sanatçının hayatına ve belgeselin yapım sürecine dair bilgi verdi.

Katılımcılar, Burhan Doğançay'ın hukuk eğitimi sonrasında resim sanatına yönelmesini, New York'ta başladığı sanat kariyerini ve fotoğrafa olan ilgisini değerlendirme fırsatı buldu. Ayrıca, sanatçının 1960'larda göç ettiği New York'ta sanatı sokak duvarlarında şekillendirmeye başladığı döneme odaklanan belgeselden kesitler izlendi.

Yıldız Holding Koleksiyonu'nda 23 adet Doğançay eseri yer alıyor

Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nda, aralarında "Mavi Senfoni" eserinin de bulunduğu Burhan Doğançay'a ait 23 eser bulunuyor. Ayrıca sanatçının üç eseri, şirketin küresel atıştırmalık markası pladis'in Londra ofisinde sergileniyor.

Yaklaşık 2 bin eserden oluşan koleksiyonda geleneksel ve çağdaş sanatın seçkin örnekleri yer alırken, Burhan Doğançay'a ait eserlerden oluşan özel bir seçki de Çamlıca Yerleşkesi'ndeki sergi salonunda 17 Kasım'a kadar randevuyla ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler, koleksiyona 2009'da dahil edilen "Mavi Senfoni" başta olmak üzere, "Big Bucks", "Escape Goat", "La Cage Aux Folles" ile "Kurdeleler" ve "Walls" serilerinden örnekleri görebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, yaklaşık 2000 eserin yer aldığı Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nda, Türk çağdaş sanatının çok kıymetli ustalarının eserlerine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışıyla koleksiyonlarındaki eserleri yıl boyunca Çamlıca kampüslerinde kalıcı sergilerinde sergilediklerini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Sanatı ve sanatçılarımızı farklı vesilelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Koleksiyonumuzda pek çok kıymetli eseri bulunan dünyaca ünlü sanatçımız Burhan Doğançay'ın sanat yolculuğunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için bugün gerçekleştirdiğimiz söyleşi de, ustaya bir saygı duruşu niteliğinde oldu. Yıldız Holding olarak sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak topluma katkıda bulunmaya, sanatı herkes için ulaşılabilir kılmaya devam edeceğiz."