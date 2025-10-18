Yıldız Demir Çelik, Global Flat Steel 2025 Konferansı'nda Sektör Trendlerini Ele Aldı

Haberler

Yıldız Demir Çelik, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen Global Flat Steel 2025 konferansına Diamond sponsor olarak katıldı. Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, küresel çelik sektöründe değişen trendleri ve sürdürülebilirlik dönüşümünü değerlendirirken, Tedarik Zinciri Direktörü Pelin Arkan çelik talebinin geleceği hakkında bilgiler sundu.

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Yıldız Demir Çelik, Kallanish Commodities tarafından düzenlenen Global Flat Steel 2025 konferansına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Demir Çelik, bu yıl Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen konferansın üç yıldır Diamond sponsorluğunu üstleniyor.

Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, konferansın "Belirsizlik Çağında Küresel Çelik Trendleri" oturumunda küresel çelik sektöründe değişen trendler, ticaret dinamikleri ve sürdürülebilirlik dönüşümü üzerine konuştu.

Yıldız Demir Çelik Tedarik Zinciri Direktörü Pelin Arkan ise "Nihai Kullanıcı Sektörlerinin Görünümü" panelinde nihai kullanıcı sektörlerinde çelik talebinin geleceği, regülasyonların talep üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlik kriterlerinin tedarik süreçlerine yansımaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, üç yıldır Diamond Sponsor olarak destek verdikleri Global Flat Steel'in yalnızca bir konferans değil aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendiren stratejik bir buluşma noktası olduğunu kaydetti.

Yılmaz, organizasyonda küresel çelik sektörünün paydaşlarıyla yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin üretim kabiliyetini, mühendislik gücünü ve vizyonunu uluslararası platformlarda temsil etmeye devam edeceğiz. Sektörümüzün geleceğini şekillendiren bu tür etkinliklerde yer almak bizim için hem sorumluluk hem de gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
