Yıldırım, 'EYT işlemlerini aldığımız önlemlerle kuyruk oluşmaksızın yürütüyoruz'

Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım, aldıkları önlemlerle emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru yapan vatandaşların müdürlüklerde yoğunluk oluşturmasını engellediklerini belirtti.

EYT çerçevesinde emeklilikte yaşa takılan vatandaşların işlemlerini başlattıklarını ifade eden Yıldırım, "Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürlüğü ve Safranbolu Merkez Müdürlüğünde ilk günden itibaren bir talep arzı oldu dolaysıyla bizde gerekli önlemlerimizi aldık vatandaşlarımızı ilk karşılama noktasında doğru bir şekilde karşılayarak taleplerinin doğru bir şekilde işleme alınması noktasında formların doldurulmasına yönelik desteklerimizle bunları aldık ve hızlı bir şekilde de kayda alarak formları işlemleri yürütüyoruz. Dolaysıyla Karabük İl Müdürlüğü ve Safranbolu'da talep olsa da herhangi bir kuyruk oluşmaksızın bu işlemleri yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım bugün 3 Mart resmi gazetede yayınlandıktan sonra talepler alınmaya başlandı" diyen Yıldırım, "Ayın başı ve ayın sonu arasında bir fark yok. 3 Mart'ta da talepte bulunan bir vatandaşımızın aylık başlama tarihi 1 Nisan olacağı için gecikmiş bir durum söz konusu değil bir paniğe gerek yok. Mart ayı içinde herhangi bir tarihte başvurusunu gerek e-devlet üzerinden veya gerekse manuel olarak gelip başvuru yapması halinde herhangi bir hak kaybı olmayacak ilk aylığını 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere almaya başlayacak hatta Ramazan Bayramı münasebetiyle de ilk ikramiyeye de sahip olmuş olacaklar. Şuanda herhangi bir sorun gözükmüyor, gerekli önlemimizi aldık şimdiden emekli olacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK