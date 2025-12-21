Haberler

Yılbaşı öncesi hindiye talep arttı

Güncelleme:
Yılbaşı sofralarında hindiye olan ilginin arttığı bu dönemde, Türkiye'de hindi eti üretimi 52 bin ton civarında gerçekleşti. Yerel talebi karşılamak için aylar öncesinden hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Hindi eti, besleyici özellikleri ile dikkat çekiyor ve tüketim alışkanlıkları üzerinde önemli etkileri var.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden hindiye yönelik ilgi son günlerde artarken talebi karşılamak için sektörde aylar öncesinden hazırlık yapıldığı bildirildi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Genel Sekreteri Ahmet Ergün, AA muhabirine, Türkiye'de hindi üretiminin bu yıl 52 bin ton civarında olduğunu ve bunun 4 bin tonunun ihraç edildiğini söyledi.

Yıllık kişi başı hindi eti tüketiminin Türkiye'de 650 gramla düşük kaldığını belirten Ergün, Avrupa Birliği ülkelerinde bu tüketimin Türkiye'den 10 kat fazlaya ulaşarak 6,5 kilogramı bulduğunu ifade etti.

Ergün, hindi etinin besleyici değerleri bakımından iyi bir protein, vitamin ve mineral deposu niteliği taşıdığını, düşük yağ ve kolesterol düzeyinin de en önemli özelliklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Hindi etinin, ev, toplu yemek pişirilen yemekhane ve lokanta mutfakları için olduğu kadar diyetetik hastane mutfakları için de ideal bir gıda olduğunu vurgulayan Ergün, "Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimi için çok önemli bir gıda olmasının yanı sıra sporcuların dengeli beslenmesi için de önemli." dedi.

"Soğuk zincirin korunduğuna dikkat edilmeli"

Ergün, hindinin yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hindi etine içinde bulunduğumuz dönemde talebin arttığı çok açıktır. Hindi yılbaşı sofralarının gözdesidir ve tüketiminde de bu dönemde artışlar görülmektedir. Talebi karşılamak açısından üretimine ilişkin aylar öncesinden rutin olarak programlar yapılmaktadır. Bununla birlikte talebin, yılbaşıyla sınırlı kalmayıp tüm yıla yayılması, bir kilogramdan az olan kişi başı yıllık tüketimimizin artması temel beklentimizdir."

Hindinin son derece sağlıklı koşullar altında yetiştirildiğini, veteriner hekimlerin kontrolünde kesildiğini, uygun koşullarda nakledilerek satışa sunulduğunu belirten Ergün, hindi eti tüketiminde de birçok seçeneğin bulunduğunu anlattı.

Ergün, hindinin bütün, yarım ve parça olarak çiğ satışa sunulduğu gibi pişirmeye hazır soslu olarak da satıldığı bilgisini vererek, ayrıca dönerinin ve şarküteri ürünlerinin de marketlerde yer aldığını söyledi.

Hindinin doğru tüketimine ilişkin uyarılarda bulunan Ergün, "Hindi eti satın alındığında ambalaj bütünlüğünün bozulmadığına, soğuk zincirin korunduğuna ve son tüketilme tarihinin geçmediğine öncelikle dikkat edilmesi gerekir. Sonrasında da geleneksel ve yeni pişirme yöntemleriyle pişirilip yılbaşı sofrası taçlandırılır." değerlendirmesinde bulundu.

Hindi eti üretimi dalgalı bir seyir izledi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hindi eti üretimi de 2020-2024 döneminde dalgalı bir seyir izledi.

2020'de 58 bin 212 ton seviyesinde bulunan hindi eti üretimi, 2021'de 51 bin 301 tona düştü. 2022'de 53 bin 646 tona çıkan üretim miktarı, 2023'te 47 bin 575 tona geriledi. Üretim geçen yıl ise 52 bin 355 ton olarak gerçekleşti.

2020-2024 yıllarında hindi eti üretimi miktarları şöyle:

YıllarÜretim/Ton
202058.212
202151.301
202253.646
202347.575
202452.355

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
500

