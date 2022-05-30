YHKB'nin faaliyetleri masaya yatırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YHKB'nin faaliyetleri masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
YHKB'nin faaliyetleri masaya yatırıldı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin (YHKB) Mayıs ayı encümen ve meclis toplantısı Amasya'da yapıldı.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin (YHKB) Mayıs ayı encümen ve meclis toplantısı Amasya'da yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başkanlığındaki toplantıya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Birlik Müdürü Mustafa Örgüt ile encümen ve meclis üyeleri de katıldı.

Toplantıda birliğin 2021 mali yılı kesin hesabının kabulünün yapılması sonrası Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait aylık cetvelleri tetkik edildi. Süren ve planlanan çalışmalar hakkında ayrıntılı sunum gerçekleştirildi. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Masatlı Amasya Tokat Mayıs Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title