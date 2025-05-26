Yeşim Grup'ta 'Önce İnsan Kıdem Törenleri' Düzenlendi

Yeşim Grup'ta 'Önce İnsan Kıdem Törenleri' Düzenlendi
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Yeşim Grup, 5 yıldan 40 yıla kadar kıdemi bulunan çalışanlarını ve emeklilerini 'Önce İnsan Kıdem Törenleri' ile ödüllendirdi. Törende toplam 514 kişiye plaket takdim edildi.

Yeşim Grup'ta 5 yıldan 40 yıla kadar kıdemi bulunan çalışanlar ile emekliler, Konferans Salonu'nda düzenlenen "Önce İnsan Kıdem Törenleri" ile ödüllendirildi.

Yeşim Grup, çatısı altında uzun yıllar boyunca şirkete emek veren çalışanlarını ve emeklilerini, kurum kültürünün önemli bir parçası haline gelen "Önce İnsan Kıdem Törenleri" kapsamında ödüllendirdi. Büyük Konferans Salonu'nda farklı günlerde düzenlenen törenlerde, şirketin köklü geçmişine tanıklık eden ve yıllar boyunca kurumun gelişimine katkı sunan 120'si emekli olmak üzere toplam 514 kişiye plaketleri takdim edildi.

30 yıl ve üzeri kıdeme sahip çalışanlar ile emeklilere özel düzenlenen törende, sahneye davet edilen Yeşimlilere plaketleri Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya tarafından sunuldu. Şirketin hafızasında önemli bir yer edinen bu isimler, alkışlar eşliğinde ödüllendirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan CEO Şenol Şankaya, "Yıllar geçiyor ve hep birlikte geriye dönüp baktığımızda ne kadar büyük bir yol kat ettiğimize tanıklık ediyoruz. Yeşim Grup'un 1956 yılında bir tezgahla başlayan yolculuğu, sizlerin sayesinde bugünlere ulaştı. Bu köklü yapının temelinde sizlerin emeği var. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu tören vesilesiyle hem değerli çalışanlarımızla bir araya geliyor hem de kurum kültürümüzün temelinde yer alan 'Önce İnsan' anlayışını pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5, 10, 15, 20 ve 25 yıl kıdeme sahip çalışanlar için düzenlenen törenlerde ise Yeşim Grup'a uzun yıllardır katkı sunan 394 çalışana plaketleri, kendi bölüm yöneticileri tarafından takdim edildi. Törenler, toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Farklı günlerde gerçekleştirilen "Önce İnsan Kıdem Törenleri", Yeşim Grup'un çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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