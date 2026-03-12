Yeşilhisar'da Elmada Bu Yıl 120 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle verim alınamayan ilçeye has elmada bu yıl 120 bin ton rekolte bekleniyor. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel (50), "Çiftçilerimiz 2025 yılında hem kuraklık hem de zirai don nedeniyle zor bir yıl geçirdi. Ağaçlar erken uyanmazsa, geçen yıl yaşadığımız doğal afetleri yaşamayız. 30 bin dekarlık alandan bu yıl yeniden 120 bin ton civarında rekolte bekliyoruz" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl 11 Nisan gecesi yaşanan zirai don, elma üretimi yapan çiftçilerin ağaçlarına zarar verdi. Erciyes'in eteklerinde yetişen ve kendine has aromasıyla birçok ülkeye ihraç edilen elmada, yaşanan don nedeniyle geçen yıl verim alınamadı. Bu yıl yağışların fazla olması ve hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinde seyretmesi sonrası bölgede üreticilik yapanlar, 120 bin ton rekolte bekliyor. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle büyük rekolte kaybı yaşandığını belirterek, "Şu ana kadar erken uyanma gibi bir durum görülmedi. Havalar mevsim normallerinde ve zaman zaman mevsim normallerinin altında seyrettiği için ağaçlarda erken uyanma söz konusu değil. İnşallah bu yıl ağaçlarımızdan yüksek miktarda rekolte bekliyoruz. Yeşilhisar'da yaklaşık 30 bin dekar alanda elma üretimi yapılıyor. Normal şartlarda bu alanlardan yaklaşık 120 bin ton rekolte beklenirken, geçen yıl yüzde 95'e varan zirai don zararı nedeniyle üretim 7 bin tona kadar düştü. Çiftçilerimiz 2025 yılında hem kuraklık hem de zirai don nedeniyle zor bir yıl geçirdi. Ağaçlar erken uyanmazsa, geçen yıl yaşadığımız doğal afetleri yaşamayız. 30 bin dekarlık alandan bu yıl yeniden 120 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. İlçemizde soğuk hava depoları bulunuyor. Elmalarımız genellikle Rusya, Dubai, Katar, Gürcistan gibi ülkelere gönderiliyor. Son zamanlarda Yunanistan'a da ihracat yapılmaya başlandı. Toplamda 8-10 ülkeye Yeşilhisar'dan elma gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

'AÇIK ALANDA ÜRETİM YAPIYORUZ'

Demirel, ayrıca, "Geçen yıl yaşanan eksi 17 dereceyi bulan soğukların bu yılki verimi de etkileyebileceğinden endişe ettik. Ama, şu anda böyle bir risk görülmedi. Bölgemiz gün ışığını çok fazla alan bir yer. Bu nedenle elmalarımızın aroması, rengi ve şekli diğer bölgelere göre farklı oluyor. Burada elma tadan birçok kişi 'Böyle aromalı bir elmayı daha önce yemedik' diyor. Açık alanda üretim yapıyoruz. Dolu, kar, don, aşırı sıcak gibi birçok doğal afetle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle üreticilerimizin TARSİM sigortasını mutlaka yaptırması gerekiyor. Doğal afetler ve pazarlama sıkıntıları nedeniyle üreticilerimiz zarar gördü. Ancak üreticilerimizin üretimden kopmaması gerekiyor. İnşallah bu yıl daha farklı ve bereketli bir yıl olur. Çiftçilerimizin zararlarını bir nebze de olsa telafi edeceğini umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı