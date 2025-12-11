Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları 'akustik sistemler' ile hız kazanacak

Karada ve deniz altında çalışabilen akustik sistemleriyle her sektöre hizmet verebilen firma, geliştirdiği "çapraz karşılaştırma" teknolojisiyle enkaz altında da sesin kaynağını hızla bularak can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Quark Optical Kurucusu Burak Şükrü Çetinkaya, AA muhabirine, 2022 yılında TÜBİTAK BİGG desteğiyle şirketlerini Teknopark İstanbul'da kurduklarını ve ilk müşterilerinin ASELSAN olduğunu söyledi.

Kuantum teknolojilerinde kullanılan tek foton yakalayıcılar gibi tek pikselli, optik frekansı elektriksel frekansa çeviren ara modüller ürettiklerini belirten Çetinkaya, halihazırda 10'dan fazla müşterileri olduğunu ifade etti.

Çetinkaya, akademiden kamu kurumlarına kadar çeşitli ihtiyaçlara yönelik ürünler geliştirdiklerini dile getirerek, "6 Şubat depreminin ardından 'biz ne yapabiliriz' diye düşünmeye başladık. Geliştirdiğimiz Enkaz Altı Sismik ve Akustik Enkaz Altı Canlı Tespit Sistemi ile 10 metre mesafeden bütün sesleri duyup analiz edebiliyoruz. Bunu da çapraz karşılaştırma teknolojisiyle yapıyoruz. Örneğin enkaz altında bir cisme vurulduğunda oluşan ses, sensörler aracılığıyla alınarak çapraz karşılaştırma algoritmasından geçiriliyor. Bu sayede sesin konumu en düşük yanılma payıyla tespit edilebiliyor. Bu da arama kurtarma ekiplerine hız kazandırırken, kazazedenin hayatta kalma şansını da artırıyor. Daha kullanılabilir, kompakt olabilmesi için 6 sensörle çalıştırıyoruz. Böylelikle sensörler arasındaki karşılaştırmayı daha net, rahat şekilde yapılabiliyoruz." diye konuştu.

Sistemin ses tanıma özelliğinin geliştirilme sürecinin devam ettiğini belirten Çekinkaya, enkaz altındaki kişinin cinsiyeti, tahtaya mı demire mi vurduğu, su veya gaz kaçağı olup olmadığı gibi ayrıntıları algılayabildiklerini ifade etti.

Her sektöre entegre edilebilir

Çetinkaya, geliştirdikleri bu kapalı devre sistemi her sektöre uyarlayabileceklerini, su üstü ve altı platformlarda, çevresel farkındalık ya da kıyı emniyeti amacıyla ürünün kullanılabileceğini dile getirdi.

Bu sistemle, örneğin hapishanelerin çevresinde toprak kazma girişimi olup olmadığının da anlaşılabileceğine dikkati çeken Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Sınır ötesi harekatlarda adım sesleri, boru hatlarında delinme gibi sesleri de algılayabiliyoruz. Şu anda iki patentimiz var. Ses yükseltme kısmının elektronik devresinin patentini aldık. Her şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Biz bunu deprem için yaptık ama sesle alakalı hangi sektörde kullanılırsa, onun içine direkt entegre edilebilir. 2026'da çalıştığımız firma sayısını artırarak daha da büyümek istiyoruz."