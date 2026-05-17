TÜRKPATENT'e üç ayda 2003 yerli patent başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak, 1464'ten 2003'e ulaştı.

AA muhabirinin, TÜRKPATENT verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart aylarında, Türkiye'de sınai mülkiyet alanında güçlenen ekosistem çerçevesinde ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yürütülen faaliyetler, patent rakamlarına da yansıdı.

Yerli faydalı model başvuruları ise 2025'in aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi ve 658'den 958'e ulaştı.

Söz konusu dönemde, toplam 47 bin 459 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapılırken 37 bin 964 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildi.

Marka ve tasarım başvuruları

TÜRKPATENT'e söz konusu dönemde, 38 bin 605 marka ve 8 bin 136 tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

Türkiye'de tescillenen coğrafi işaretlere bakıldığında ise ocakta, Niğde geven balı, Seydişehir çileği, Hatay yoğurtlu kebap, Hatay mahulta çorbası, Hatay tepsi kebabı, Bilecik papaz yahnisi, Erzincan ekşisu doğal maden suyu, Nuzumla kilimi, Çorum şekerlemesi ve Çerkeş çiçek balı tescil aldı.

Şubat ayında Hatay haytalı, Erzincan sütlacı, Palu tava, Ordu dağ çileği reçeli, Tekirdağ ramazan çöreği, Siirt pırtike çorbası, Sivas kellesi, Haymana sucuğu ve Hatay sarma içi/Hatay kısırı tescillendi.

Çorum su böreği, Hatay abugannuş, Afyon palize/Afyonkarahisar palize, Hatay haydari, Savaştepe kalemköy üzümü, Gaziantep leblebili kıtır helva, Kırklareli köftesi ve Ahmetbey köftesi mart ayında coğrafi işaret tescili alırken öte yandan "Türk Kahvesi" de Türkiye'de Geleneksel Ürün Adı olarak tescil almaya hak kazandı.

Türkiye'de 1842 coğrafi işaretli ürünün tescili yapıldı

Tescil edilen coğrafi işaretlerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında, Karadeniz Bölgesi 363 coğrafi işareti tescili ile ilk sırada yer aldı.

Karadeniz'i 296 tescil ile İç Anadolu, 293 ile Güneydoğu Anadolu, 258 ile Ege, 233 ile Doğu Anadolu, 204 ile Akdeniz ve 195 ile Marmara bölgeleri izledi.

Böylece, Türkiye'de 1842 coğrafi işaretli ürünün tescili yapılmış oldu.

Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı ise son dönemde Adana şalgamı ve Kayseri pastırmasının da eklenmesiyle 46'ya ulaştı.