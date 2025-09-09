Yerli Patates Tohumu Üretiminde Yeni Adım

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Karatay Saraçoğlu yerleşkesinde gerçekleştirilen tohumluk patates hasadında katıldı. Hasat alanında açıklamalarda bulunan Erkoyuncu, "Gelecek yıl kendi geliştirdiğimiz 2 yerli patates tohumumuz tescil edilecek. 2027 yılında piyasaya sunmuş olacağız. Böylece 2027 yıllarında patates tohumunda dış alıma ihtiyaç duymadan tohumluk üretiminde yolumuza devam edeceğiz. İki yıldır yetiştirdiğimiz tohumlarda mükemmel sonuçlar alıyoruz. İnşallah devamında da bu başarıyı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Saraçoğlu yerleşkesinde gerçekleştirilen tohumluk patates hasadına katılarak süreci yerinde inceledi.

Bu yıl tohumluk patates hasadında iyi verim aldıklarını ifade eden Erkoyuncu şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 bin dekar alanda tohumluk patates üretimi yapıyoruz. Hasada başladık ve çok şükür verimler gayet iyi. Geçmişte Konya Şeker olarak patates tohumunda sıkıntılar yaşıyorduk ancak son iki yıldır patates tohumu yetiştiriciliğini kendi bünyemize aldık. 2024 ve 2025 yılı patates tohumu hasadında rekor seviyede üretim gerçekleştiriyoruz ve bu tohumlar sayesinde de çiftçilerimiz rekor seviyede ürün alıyorlar. Bu başarı, tamamen kendi bünyemizde yürüttüğümüz titiz çalışmalardan kaynaklanıyor. Seralarımızda doku kültürü, mini yumru üretim alanları ve farklı çeşitlerde sanayi tipi patates tohumları çeşitlerini ürettiğimiz geniş alanlarımız var. Doku kültüründen başlayarak çiftçimizin mağdur olmaması için en üst düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Çiftçilerimiz de kendilerine teslim ettiğimiz tohumlardan ve sonuçlardan oldukça memnun."

'PATATES ARZI 7 MİLYON TONU AŞACAK'

Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri'nde 2025 yılında yaklaşık 125 bin ton patates işleneceğini ifade eden Erkoyuncu, bunun 85 bin tonunun Konya Ovası'ndan, 40 bin tonunun ise iklim şartlarına göre Türkiye'nin farklı bölgelerinden karşılanacağını belirtti. Erkoyuncu, "Patates alımının tamamının Konya Ovası'ndan olması elbette güzel olurdu ancak Konya'da iklim nedeniyle hasat en erken 15 Ağustos'ta başlıyor. Oysa Adana, Hatay, Ödemiş ve Tokat gibi bölgelerde hasat mayıs ayından itibaren yapılıyor. Tesisin yıl boyu tam kapasite çalıştırılabilmesi için erkenci bölgelerde de sözleşmeli üretim ve isteğimize uygun sanayilik patates alımları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl patateste ciddi bir arz fazlalığı söz konusu. Türkiye'nin ihtiyacı yıllık 1 milyon ton sanayii, 4,5 milyon ton sofralık olmak üzere 5–5,5 milyon ton iken bu yıl üretim 7 milyon tonu aşacak. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulamaya konan Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modeli ve Üretim Planlamasına rağmen özellikle patates ve soğanda bu fazlalık ortaya çıktı. Önemli olan karar almak değil alınan kararların uygulanmasıdır" diye konuştu.

'KONYA ŞEKER VERDİĞİ SÖZÜ MAZERETSİZ YERİNE GETİRİR'

Piyasanın şu anda sanayilik patatesi 4–5 TL seviyesinden almasına rağmen Konya Şeker'in çiftçiyi mağdur etmemek için sözleşme gereği, 9,25 TL'den alım yaptığını vurgulayan Erkoyuncu şöyle devam etti:

"Biz Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisimizde 125 bin ton patates işliyoruz. Piyasa ile aramızda 4–4,5 TL fark var. Bu da yaklaşık 500 milyon TL'lik bir fark demek. Çiftçi kuruluşu olan Konya Şeker bu tür durumlarda hep katalizör görevini yerine getirmiş ve üreticinin yanında olmuştur. Bizler çiftçimizi korumak zorundayız ve korumaya devam edeceğiz. Piyasadaki bazı firmalar çiftçinin önüne farklı engeller çıkarabiliyor. Konya Şeker ise söz verdiği fiyat ve miktarı hiçbir mazeret üretmeden yerine getiriyor."

Erkoyuncu, yerli tohum çalışmalarının hızla ilerlediğini açıkladı. Erkoyuncu, "Gelecek yıl kendi geliştirdiğimiz 2 yerli patates tohumumuz tescil edilecek. 2027 yılında piyasaya sunmuş olacağız. Böylece 2027 yıllarında patates tohumunda dış alıma ihtiyaç duymadan tohumluk üretiminde yolumuza devam edeceğiz. İki yıldır yetiştirdiğimiz tohumlarda mükemmel sonuçlar alıyoruz. İnşallah devamında da bu başarıyı artırarak sürdüreceğiz. Konya Şeker ve Seydibey olarak iki çeşit yerli ve milli patates tohumunu üretip çiftçimizin hizmetine sunacağız. 2025 yılı tohumluk patates hasadında 2026 yılı için ihtiyacımız olan 15 bin ton tohumluk üretiminin yanında 2 bin ton fazla üretimi iç piyasada satışa sunacağız. Umudumuz ve temennimiz Konya Şeker ailesi olarak patates tohumluğunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın tüm tohumluk üretimi yapan girişimcilerimizce de başarılarak sadece patates tohumluğunda gerçekleşen yıllık yaklaşık 175 milyon dolarlık dış alımın ülke içinde milli üretim kaynaklarınca temin edilmesidir" ifadelerini kullandı.