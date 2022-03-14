Örtü kalktı, dünya hayran oldu! Yerli otomobil 2 bin 300 firma arasında ilk 6'ya girdi - Haberler

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Örtü kalktı, dünya hayran oldu! Yerli otomobil 2 bin 300 firma arasında ilk 6'ya girdi

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Sene başında ABD'de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkan yerli otomobilin sedan modeli, fuara damga vurmuş ve tüm dünyada büyük ses getirmişti. 2 bin 300 firma arasından en iyi 20 marka arasına giren TOGG, en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı oldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yeni sedan modeliyle 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkmış ve büyük ses getirmişti. İlk kez ABD'de görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not almıştı.

EN İYİ 20 MARKA ARASINA GİRMİŞTİ

Fuara damga vuran yerli otomobilin başarısı tüm dünyada yankı uyandırdı. Togg, 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firmanın katıldığı CES 2022'de en iyi 20 markası arasına girmişti.

TOGG 6'NCI OLDU

Togg'un sosyal medya hesabından konuya dair yeni bir paylaşım yapıldı. 2 bin 300 firma arasından en iyi 20 marka arasına giren TOGG'un sıralamada 6'ncı olduğu belirtildi. TOGG'un paylaşımında, "Exhibitor'ın 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı sırada yerimizi aldık." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:

Yerli otomobilden göğsümüzü kabartan başarı! 2 bin 300 firma arasında ilk 6'ya girdi

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

TOGG, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (56)

Erkan Can :

Yahu biraz düşünün,yine algı haberi.. 6. olmuş dediğin şey araç fuarı değil elektronik fuarı.Hangi klasmanda 6. olunmuş rakipler kimlermiş tek bir kelime yok.Güvenlikte Volvo nun önündeyiz deyip grur duyalım ,teknoloji de honda ayarındaymış diyelim göğsümüz kabarsın.

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vedat cici :

fabrika yok yerli araba var bikaç ay kaldı sandığa gömecek halk sizi yalanlarınızla

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wred desd:

lastiği olsun yerli olaydı.linea bundan çok daha yerli.italyan firmaya tebrikler

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