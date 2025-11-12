Yerli Geliştirme, Global Talep: Ebeveynlik Uygulaması Dünya Pazarına Açılıyor

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Girişimci Prof. Dr. Serdal Seven, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen mobil ebeveynlik uygulamasına başta ABD ve Japonya olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep geldiğini söyledi.

Seven, AA muhabirine ebeveynlik yaklaşımlarının teknolojiyle hızla değiştiğini, bu doğrultuda 10 yıllık altyapı çalışması sonucunda yeni nesil mobil uygulama geliştirdiklerini dile getirdi.

Projenin üzerinde yaklaşık 2,5 yıldır çalıştıklarını belirten Seven, şunları kaydetti:

"Amacımız, özellikle ebeveynlere çocuklarıyla ilgili ihtiyaçlarını giderecek, onların sıkıntılarını, problemlerini, çocuklarıyla etkileşimlerini, ilişkilerini güçlendirecek mobil uygulama geliştirmekti. Burada hem ebeveynlerin hem çocukların eğitilmesiyle alakalı kapsamlı uygulama geliştirme hedefiyle yola çıktık."

Proje için 2023 itibarıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Seven, 2024 sonunda şirketleşme sürecine girdiklerini ve bu yıl itibarıyla da uygulamanın mobil mağazalarda satışa sunulduğunu anlattı.

"Bu, sadece Türkiye'ye ait bir ihtiyaç değil global bir ihtiyaç"

Seven, ebeveynliğin her ülkede dönüşüm yaşadığına işaret ederek, "Aslında bu, sadece Türkiye'ye ait bir ihtiyaç değil global bir ihtiyaç. Akademisyen olarak sahadan gelen sorular, talepler ve çözüm ihtiyacı, bizi bu uygulamayı geliştirmeye yönlendirdi." dedi.

Projelerini TÜBİTAK'a sunduklarını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirten Seven, İstanbul Üniversitesi ve Entertech İstanbul Teknokent'ten ticarileşme sürecinde önemli destek aldıklarını söyledi.

Seven, uygulamanın iç pazardaki performansına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Biz, ürünü piyasaya sürdükten hemen sonra bin indirme ve 100'den fazla abonelik oldu. Halihazırda 500 abonemiz var. Geri dönüşler çok iyi oldu. Özellikle kurumlardan da bununla alakalı ortaklık teklifleri gelmeye başladı. Şu anda birtakım işbirlikleri yapıyoruz ve özellikle hem kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda satışlarımızı devam ettiriyoruz. Ürünü tamamen kendi yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirdik. Bu işin içinde yazılım olduğu için yurt dışından çalışan firmalardan da destek alınabiliyor ama bizim çalışanlarımız ve destek aldığımız bütün hizmetler, Türkiye içerisinden gerçekleşti."

"ABD'den yüksek talep var"

Bu ihtiyacın global olduğunu bildikleri için uygulamayı Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Rusça 4 dilde geliştirdiklerini belirten Seven, küresel taleplere göre dil seçeneklerini genişleteceklerini vurguladı.

En büyük talebin ABD'den geldiğini dile getiren Seven, şunları kaydetti:

"İngiltere, Japonya ve Malezya gibi ülkelerden de talep alıyoruz. Japonya'da ise uygulamada şu anda Japonca olmadığı halde İngilizce indiriliyor. Dolayısıyla biz uygulamaya Japoncayı eklemeyi de planlıyoruz. Çin'de de büyük bir pazar var ve ilerleyen dönemlerde Çin pazarına açılmayı da hedefliyoruz. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte yeni bir yatırım turuna çıkmayı planlıyoruz."

"Pazarın 2030 yılında 3 milyar dolara çıkması bekleniyor"

Ebeveynlik uygulamalarının dünya pazarındaki payının her geçen gün biraz daha büyüdüğüne işaret eden Seven, "Dünyada 2026 yılı itibarıyla ebeveynlik uygulamalarıyla alakalı beklenen pazar büyüklüğü 2 milyar dolar. Bu pazarın 2030 yılında 3 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dolayısıyla biz de bu hızlı süreçte yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz uygulamanın yurt dışına pazarlanmasıyla birlikte oradan ülkemize önemli bir pay elde etmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Seven, geliştirdikleri ürünün özgün olduğunu belirterek, "Dolayısıyla buradaki yapılacak her türlü yurt dışına satış, ülkemize dönüş olarak gelecek çünkü bütün her şeyimiz Türkiye'de yapıldı ve biz tüm çalışmalarımızı Türk mühendislerle gerçekleştiriyoruz. Dış ülkelerde yapacağımız tanıtımlarla oradan pazar payı almayı düşünüyoruz ve bu da ülkemize önemli bir gelir kaynağı olacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son dönemlerde teknoloji altyapısında attığı adımlarla oldukça ileri gittiğini kaydeden Seven, girişimcilere şu çağrıda bulundu:

"Bu uygulamayı geliştirirken araştırma ve geliştirmeden hiç vazgeçmedik, bilimsel temelden hiç vazgeçmedik. Sonuç itibarıyla girişimcilik, gerçekten ülkemiz için gerekli fakat bunun daha etkili olabilmesi için son dönemlerde artık bilimsel temele dayalı olarak bu işlerin yürütülmesi gerekiyor. Gençlerimizin bilim temelinde özellikle yeniliklere açık olmasını temenni ediyorum. İlerleyen süreçte ise ülke olarak daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum."