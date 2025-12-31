Haberler

Türkiye'deki uluslararası fuarlara yabancı ülke ve firmalar teşhir amacıyla katılabilecek

Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarlara yabancı firmalar yalnızca teşhir amacıyla katılabilecek. Perakende satış yapılmasına izin verilmeyecek. Düzenleme, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.

Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı gerçekleştirilebilecek.

???????Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
