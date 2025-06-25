Yerli 'Amiral Arpa' Çiftçilere Umut Veriyor

Yüksek rakımlı Kars topraklarında bu sezon ekilen 6 sıralı yerli 'amiral arpa' çeşidi, çiftçilere umut verdi. Türkiye'nin amiral gemisi arpa tohumları arasında yer alan bu yeni çeşit, bölgeye uyum sağlama ve yüksek verim beklentisiyle dikkat çekiyor.

Arpa ıslah programı kapsamında uzun yıllar üzerinde çalışılan 6 sıralı yerli ve milli amiral arpa, Kars'ın Akyaka ilçesinde başaklarını vermeye başladı. Akyakalı çiftçinin 2 yıldır ekimini gerçekleştirdiği 'amiral arpa' yüksek rekoltesiyle de tercih ediliyor.

İlçede bu yıl amiral tohumu ekimi yaptığını ifade eden çiftçi Neşat Sancak, "Amiral tohumu bu yıl denedim, ektim bayağı verimli oldu. Gübresini kullandım, alt hazırlığını yaptım. Soğuğa dayanıklı, güzel, temiz bayağı verimli bir arpa, bu arpayı diğer arplardan ayıran özellik, 6 köşe olması, verimi yüksek, soğuğa dayanıklı. Yatmaması, belli başlı özeliği, diğerleri 2 sıralı, bu 6 sıralı, ne kadar rüzgar olsa bu arpa yatmıyor" dedi.

Akyaka'da 2 yıldır amiral arpanın ekiminin gerçekleştirildiğini belirten Akyaka Ziraat Odası Başkanı Ekrem Türk, "Yöremizde ekilen amiral arpa tohumu, 12 yıllık bir ARGE çalışması sonucunda yapılarak, 106 çeşit arasından seçilerek yöremizde 2 yıldır ekimi yapılıyor. Verim olarak çok yüksek, yöremizde girdi maliyetlerini düşürüp, gelir maliyetlerini yükseltecek bir tohum" diye konuştu.

Öte yandan, yerli ve milli arpa tohumu amiral, soğuğa karşı dirençli, tarlada saplar güçlü, dane dolumu iyi olmasıyla öne çıkıyor. Akyaka'da ekimi gerçekleştirilen yerli ve milli arpa, başaklarını vermeye de başladı. - KARS