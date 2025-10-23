Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Çağrısı başvuru süreci tamamlandı. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan TR61 Bölgesi'nden 31 yatırımcı; toplam 13,7 milyar TL'den fazla yatırım hacmi ve bin 611 kişilik istihdam hedefiyle başvurusunu gerçekleştirdi. Hedeflenen istihdamın 787 kişisinin Antalya ilinde, 499 kişisinin Isparta ilinde, 325 kişinin Burdur ilinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bakan Kacır: "Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım"

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yerel kaynakların ekonomiye kazandırılması vizyonuyla 9 Temmuz 2025 tarihli ve 32566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programı duyururken, 81 ilin potansiyelini harekete geçirmek amacıyla atılan bu adımı "Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım" olarak nitelendirmişti. Bakan Kacır, 81 il için toplamda 324 öncelikli yatırım konusunun belirlendiğini ve bu sayede tüm yurtta topyekün bir kalkınma hamlesinin hızlandırılacağını vurgulamıştı. Batı Akdeniz Bölgesi'nde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) eliyle yürütülen program kapsamında Ajans yatırımcılara yönelik geniş kapsamlı tanıtım ve rehberlik faaliyetleri yürüttü. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler nezaretinde düzenlenen toplantılarda programın sunduğu yatırım fırsatları, destek mekanizmaları ve iller için belirlenen öncelikli yatırım konuları ayrıntılı şekilde tanıtıldı.

Program kapsamında illerin mevcut potansiyelleri ve stratejik ihtiyaçları dikkate alınarak her il için özel dört yatırım konusu ilan edilmişti.

Bu kapsamda Antalya'da yüksek katma değerli ürün üretimine odaklanıldı. Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi, Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Üretimi, Mikroalg Tabanlı Omega-3 ve Biyogübre Üretimi ve Organik Sera Atıklarından Selüloz ve/veya Mikrobiyal Gübre Üretim Tesisi yatırım konuları yer alıyor.

Isparta için ise geleneksel tarımsal ürünlerin ve sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi hedefliyor. Belirlenen yatırım konuları; Geriatri Turizmi Merkezi, Gül ve Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitki Özlerinden Katma Değerli Kozmetik Ürünler Üretim Tesisi, Mantar Kompostu Üretim Tesisi ve Meyve ve Atıklarından Katma Değerli Ürünler Üretimi (Meyve tozu/granül, pektin, selüloz, hemiselüloz vb.) olarak belirlendi.

Burdur'da entegre sanayi ve hayvancılık vurgusu temelinde stratejik konular belirlendi. Desteklenen yatırım konuları içinde; Asgari 1000 baş yüksek genetik kapasiteli entegre damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, mermer atıkları mikronize öğütme tesisi, modüler mobilya ve otel/ofis mobilyaları üretimi ve çapraz lamine ahşap üretim tesisi yatırımları bulunuyor.

Değerlendirme kriterleri ve zorunlu belgeler açıklandı

BAKA tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Kesin Başvuru Bilgilendirme Toplantısı'nda, projelerin desteklenmeye hak kazanması için sunulması gereken kritik belgeler ve projelerin tabi tutulacağı kapsamlı değerlendirme kriterleri yatırımcılarla paylaşıldı.

Projeler, teknik incelemenin ardından yaklaşık 18 kritere göre değerlendirilecek. Bu süreçte yalnızca finansal yeterlilik değil, aynı zamanda ulusal ve yerel stratejik hedeflerle uyum da önem taşıyor. Değerlendirmede projelerin yerel kalkınmaya katkısı, yeni fırsatlar ve sektörel çeşitlilik oluşturma potansiyeli, dış ticaret açığını azaltma ve ithalat bağımlılığını düşürme etkisi dikkate alınıyor. Ayrıca, yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapan, Ar-Ge'yi teşvik eden ve yeni nesil teknolojiler kullanan yatırımlar öncelikli olarak değerlendiriliyor. Yereldeki mevcut fiziki ve sosyal kaynakları etkin biçimde kullanan, ihracat, istihdam ve üretim kapasitesi yüksek projeler ise performans açısından daha avantajlı konumda bulunuyor.

Destek almaya hak kazanan projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenecek ve bu yatırımlar vergi indirimi, sigorta primi desteği ve benzeri devlet yardımlarından yararlandırılacak. Program, yerelden küresele sürdürülebilir büyüme hedefine katkı sunmayı amaçlıyor.