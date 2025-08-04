Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Eylül'de Sona Erecek

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Eylül'de Sona Erecek
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BAKKA tarafından başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programına başvurular 1 Ağustos 2025 tarihinde başlamış olup, son tarih 30 Eylül 2025'tir. Yatırımcılar Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde programa katılmaları için davet ediliyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programına başvurular Eylül ayında sona erecek.

BAKKA tarafından Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ve yerelin gücünü harekete geçirmek amacıyla gerçekleştirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başvuruları 1 Ağıstos 2025 tarihinde başladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara çağrıda bulunarak, başvuru için son tarihinde ise 30 Eylül 2025 olarak duyuruldu. Açıklamada "Zonguldak Karabük Bartın illerimizde bulunan yatırımcılarımızı programa başvurmaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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