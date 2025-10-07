Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na 696 Proje Başvurusu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına; 81 ilimizin tamamında, 417 milyar TL'yi aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldı" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye genelinde yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Kacır, "Her ilimizde 4 öncelikli yatırım konusuna güçlü teşvikler sunduğumuz 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına; 81 ilimizin tamamında, 417 milyar TL'yi aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldı. Nihai fizibilite çalışmalarının ardından destekleyeceğimiz projelerle, şehirlerimizde yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerimizin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.