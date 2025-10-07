Haberler

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na 696 Proje Başvurusu

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na 696 Proje Başvurusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na 81 ilimizden toplamda 696 proje başvurusunun yapıldığını duyurdu. Program, yerel potansiyeli harekete geçirmeyi ve yeni istihdam alanları oluşturmayı hedefliyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına; 81 ilimizin tamamında, 417 milyar TL'yi aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldı" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye genelinde yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Kacır, "Her ilimizde 4 öncelikli yatırım konusuna güçlü teşvikler sunduğumuz 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına; 81 ilimizin tamamında, 417 milyar TL'yi aşan yatırım tutarına sahip 696 proje başvurusu yapıldı. Nihai fizibilite çalışmalarının ardından destekleyeceğimiz projelerle, şehirlerimizde yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerimizin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 324.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Görüntüler tedirgin etmişti! Türkiye sınırından beklenen haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.