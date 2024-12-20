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Yente AŞ, Havelsan'dan Teşekkür Ödülü Aldı

Yente AŞ, Havelsan'dan Teşekkür Ödülü Aldı
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Ankara merkezli Yente AŞ, tam uçuş simülatörü ile Havelsan'dan teşekkür ödülüne layık görüldü. Bu başarı, Türkiye'nin havacılık alanındaki yerli üretim kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yente AŞ, Havelsan'dan teşekkür ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara merkezli Yente AŞ'nin geliştirdiği tam uçuş simülatörü, Saha Expo'da ilgi gördü.

Havelsan'da daha önce pilotların eğitilmesi için yurt dışından temin edilen simülatörün yansıtılmasını, görüntünün işetilmesini sağlayan özel parça, uçakların kokpit görüntüsünü 3D yansıtmak üzere ekran parçası üretildi.

Havelsan'ın takdiriyle taçlanan başarı, Türkiye'nin havacılık alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Saha Expo 2024'de düzenlenen törende, Türkiye'ye ilk yerli ve milli tam uçuş simülatörünün yurtdışından temin edilen özel parçasını kazandıran Yente AŞ Kurucusu Prof. Davut Yavuz, ilgiyle karşılandı.

Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar tarafından takdim edilen teşekkür belgesi, şirketin Türkiye havacılık sektörüne yaptığı yerli üretimin göstergesi oldu.

Havelsan, tam uçuş simülatörü projesi için şirketi tebrik ederken bu sayede Türkiye, artık kendi pilotlarını kendi ürettiği simülatörlerle eğitebileceğini de gösterdi.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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