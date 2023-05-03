Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' programı çerçevesinde Yenişehir'de ayçiçek işleme tesisi hizmete açıldı.

Açılış törenine, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cüneyd Çavuşoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın ve çok sayıda üretici katıldı. Açılışta Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Hamit Aygül, "Yenişehir ilçemizde çiftçilerimizden olan Hasan Yılmaz, uzun zamandır bölgede ayçiçeği üretiminde bulunmaktadır. Gerek kendine ait gerekse de bölge üreticilerinden aldığı ayçiçeğini işleyerek kuruyemiş üreticilerine satmak hedefiyle proje konusu yatırıma karar vermiş ve 2015 yılında inşaat yatırıma başlamıştır. KKYDP 10. etapta tamamlama yatırımı olarak yapılan başvuru ile üretim için gereken makineler alınmıştır. Yatırımcı Hasan Yılmaz, artan pazar payına istinaden 2017 yılında tesisin işleme kapasitesini artırmak hedefiyle yeni-yüksek kapasiteli makineler almak üzere KKYDP 11. etap çerçevesinde tekrar başvuruda bulunmuştur. Aynı dönemlerde kendi imkanlarıyla depolama ve ürün kabul alanlarında da inşai yapımlar gerçekleştirerek modern bir ayçiçeği işleme tesisine ulaşmıştır. KKYDP 10. etap çerçevesinde 17 Ağustos 2015 tarihinde Hibe Sözleşmesi imzalanmış ve yatırım 22 Ağustos 2016 tarihinde yapılan hibe ödemesiyle tamamlanmış ve izleme sürecine geçilmiştir. Bu etapta yatırım tutarı 422 bin 47 lira olan proje çerçevesinde yatırımcıya 211 bin 23 lira hibe ödenmiştir. KKYDP 11. etapta ise 25 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlayan yatırım 05 Haziran 2018 tarihinde tamamlanmış ve 604 bin 952 liralık yatırıma karşılık 302 bin 476 lira ödeme yapılmıştır. Yatırımcıya toplam olarak 513 bin 499 lira KKYDP kaynaklarından hibe sağlanmıştır" dedi. - BURSA