Yenişehir'de 190 İş Yeri İnşa Ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden 321 dönüm alan üzerinde 190 adet 650 metrekarelik iş yerleri yapılıyor. Yatırımın bedeli 3 milyar lira olması bekleniyor.

Yenişehir Ticaret Sanayi Odası ve S.S Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi (YESAN) Başkanı Orhan Torun, "Genel kurulumuzu yaparak bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdik. Genel kurul öncesi yapılan çalışmaları hedefleri anlatan bir kitapçığı üyelerimize verdik. 321 dönüm alan üzerinde 190 adet 650 metrekarelik lik iş yerleri yapıyoruz. 2027 yılında burasını tamamen bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Torun, "Sanayi sitemiz tamamlandığında 3 milyar lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. İş yerleri bitince kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek. YESAN faaliyete geçtiğinde ilçeye bölgeye istihdama ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu. - BURSA