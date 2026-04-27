Yenilenen Mobil KEP uygulamasıyla cep telefonundan KEP gönderimi dönemi başladı

Yenilenen Mobil Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamasıyla birlikte Türkiye'de ilk kez cep telefonları üzerinden KEP gönderimi mümkün hale geldi.

TÜRKKEP'ten yapılan açıklamaya göre, resmi ve özel değerli evrak ile tapu, diploma gibi gerçek değeri olan belgeler artık mobil cihazlar üzerinden gönderilip alınıyor, uygulama içinde yasal geçerli olarak değişmezliği garantili şekilde saklanıyor ve tüm süreç uçtan uca mobilden yönetiliyor.

Ayrıca uygulamadaki yapay zeka ajanı, belgelerde yer alan tarih ve süreleri analiz ederek kullanıcılara hatırlatma ve yönlendirme sağlıyor, böylece kritik işlemlerin kaçırılması engelleniyor.

Uygulama içinde arşivlenen belgeler, yasal olarak ıslak imzalı belgelerle eşdeğer kabul ediliyor ve gerektiğinde mahkemelerde delil olarak kullanılıyor.

Mobil KEP ile kullanıcılar, mobil imza aracılığıyla uygulama içerisinden gönderim yapabilirken, kendilerine ulaşan iletileri de anlık olarak görüntüleyebiliyor. Gönderilen ve alınan tüm içeriklere ilişkin KEP delilleri sistem tarafından otomatik oluşturuluyor ve uygulama içinde saklanarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda bu kayıtlara hızlıca erişmesine olanak tanıyor.

Uygulama, belge yönetimini bir adım öteye taşıyarak yapay zeka ajanı özelliğiyle içerikleri analiz ediyor. Bu sayede belgelerde yer alan tarih, süre ve yanıt gerektiren kritik noktalar kullanıcıya hatırlatılıyor ve alınması gereken aksiyonlara yönelik yönlendirmeler sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Ağırgöl, Türkiye'nin ilk ve tek Mobil KEP uygulamasını yenilerken hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların resmi ve özel değerli evrak iletişim süreçlerini mobil ortamda hızlı, kolay ve güvenli şekilde yönetebilme ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını belirtti.

Ağırgöl, şunları kaydetti:

"Bireysel kullanıcılar için hız ve kolaylık, kurumsal kullanıcılar için ise verimlilik, entegrasyon ve hukuki güvenlik kritik öneme sahip. TÜRKKEP AR-GE Merkezinde geliştirdiğimiz ve güncelleme çalışmalarını tamamladığımız Mobil KEP uygulamasıyla tüm bu ihtiyaçlara yanıt verebilen bir yapı oluşturduk. Uygulama üzerinden KEP ile resmi evrak ve özel gerçek değeri olan belge gönderimi yapılabiliyor, görüntülenebiliyor ve iletiler güvenle saklanabiliyor. Kullanıcılar resmi iletişim süreçlerini KEP'in cepte olduğu bir deneyimle daha hızlı ve kolay şekilde yönetebiliyor."

"KEP işlemleri tek bir uygulama içinde uçtan uca yönetiliyor"

Ayhan Ağırgöl, Mobil KEP tarafındaki en büyük farklardan birinin KEP işlemlerinin tek bir uygulama içinde uçtan uca yönetilebilmesi olduğunu belirtti.

Kullanıcıların yalnızca belge gönderip almakla kalmadığını, evraklarını gerçek değeriyle saklayabildiğini ve yapay zeka ajanıyla takip edebildiğini belirten Ağırgöl, bugün birçok sağlayıcı mobilde yalnızca sınırlı görüntüleme imkanı sunarken, TÜRKKEP olarak KEP okuma, yasal gönderim ve başvuru süreçlerini mobil uygulama üzerinden tam kapsamlı şekilde sunabilen tek yetkili KEP hizmet sağlayıcısı konumunda olduklarını açıkladı.

Mobil KEP uygulamasında güvenlik ve kullanıcı deneyimini de önceliklendirdiklerini kaydeden Ağırgöl, "Mobil imzayla birlikte akıllı telefonların Face ID ve Touch ID gibi biyometrik doğrulama özelliklerini sürece dahil ederek kullanıcıların uygulamaya güvenli şekilde erişebilmesini sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ağırgöl, "Bugün Mobil KEP uygulamamız 200 binin üzerinde aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Kullanıcı deneyimi tarafında elde ettiğimiz 4,8'lik memnuniyet oranı ise kullanıcıların uygulamayı rahat ve güvenli bir şekilde kullanabildiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda uygulamanın yalnızca iletişim süreçlerini değil, başvuru süreçlerini de kolaylaştırdığını belirten Ağırgöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce başlatılmış KEP hesap başvuruları mobil KEP uygulaması üzerinden tamamlanabiliyor. UKDS, MERNİS ve MERSİS entegrasyonları sayesinde hem bireysel hem de kurumsal kullanıcı bilgileri sistem tarafından doğrulanıyor, birçok alan otomatik olarak dolduruluyor ve başvuru süreçleri önemli ölçüde hız kazanıyor."