Yenilenebilir Enerjiye Yapılan Yatırımlar 2,2 Trilyon Dolara Ulaştı

Güncelleme:
BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, COP30'da yaptığı açıklamada, geçen yıl dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın 2,2 trilyon doları geçtiğini ve bu rakamın 180 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasından daha fazla olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, geçen yıl dünya genelinde yenilenebilir enerjiye 2,2 trilyon dolardan fazla yatırım yapıldığını belirterek, "Bu miktar, 180 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasından daha fazla." dedi.

Stiell, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) üst düzey oturumdaki konuşmasında, iklim felaketlerinin milyonlarca insanı etkilediğini, ekonomiyi derinden yaraladığını ve gıda gibi temel ihtiyaçların fiyatlarını artırdığını söyledi.

Söz konusu sorunların çözümü için COP30'daki müzakerelerin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Stiell, "COP'ta ilk hafta boyunca sergilenen iyi niyet ruhunu takdir ediyorum. Hepimiz engellerin farkındayız. Ancak ben aynı zamanda, nelerin tehlikede olduğuna dair derin bir farkındalık ve parçalanmış bir dünyada iklim iş birliğinin dimdik ayakta durduğunu gösterme ihtiyacı hissediyorum." diye konuştu.

Stiell, COP30 boyunca iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin temiz enerji ve şebeke yatırımları ihtiyacına vurgu yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"COP30'da iklim değişikliği ile mücadelede bir çok gelişme yaşandı. Sürdürülebilir yakıtları dört katına çıkarmaya yönelik küresel bir plan etrafında toplanıldı. Yeni yeşil sanayi dalgalarının önü açıldı ve yeni uyum yatırımlarına yönelik proje hattı hazırlanmaya başladı. Yeni bir ekonomi yükseliyor ve tahminlerden daha hızlı. Sadece geçen yıl yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar 2,2 trilyon doları aştı. Bu miktar 180 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasından daha fazla."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
