Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yapılan Yatırımlar Türkiye'de Bir Başarı Hikayesine Dönüştü

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, Türkiye'deki enerji sektörünün geçmişten bugüne gelişimini ve geleceğini değerlendirerek, yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmaları anlattı. Akten, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün büyük bir kısmını finanse ettiklerini ve 2022 sonu itibarıyla yenilenebilir enerji projelerine 6 milyar doları aşan finansman sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin mevcut potansiyeli ve hedefleri doğrultusunda daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı yapılması gerektiğini vurguladı.