Yeniçağalı çiftçiler Hendek Tarım Fuarı'na katıldı
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Yeniçağa Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Yeniçağalı çiftçiler Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı ziyaret etti. Çiftçiler, fuar sayesinde yeni tarım modelleri ve malzemeleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.
Yeniçağalı çiftçiler, Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 5. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı ziyaret etti.
Yeniçağa Ziraat Odası, çiftçilerin yeni tarım modelleri ile malzemelerini tanıması ve farklı illerde yapılan zirai uygulamalar hakkında bilgi alması için etkinlik düzenledi.
Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde çiftçilikle geçimini sağlayan 20 kişi, Ziraat Odası tarafından Sakarya'nın Hendek ilçesinde açılan fuara götürüldü.
Çiftçiler, fuarda bulunan ürünleri inceleme imkanı bulurken, bazıları da malzeme satın aldı.