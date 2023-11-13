Haberler ›› Ekonomi ›› Yeniçağalı çiftçiler Hendek Tarım Fuarı'na katıldı

Yeniçağalı çiftçiler Hendek Tarım Fuarı'na katıldı

Yeniçağa Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Yeniçağalı çiftçiler Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı ziyaret etti. Çiftçiler, fuar sayesinde yeni tarım modelleri ve malzemeleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.