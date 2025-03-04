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Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor

Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yeni bir zam geldiğini duyurdu. Dündar, bir sigara grubu tarafından 8 TL'lik artış yapıldığını bildirdi.

Sigara fiyatlarına yeni yılda ardı ardına gelen zamlara mart ayı ile birlikte bir yenisi daha eklendi.

BİR SİGARA GRUBUNA ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL'lik artış yapıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Dündar, "İlk zam JTİ grubundan" ifadelerini kullandı.

EN UCUZ SİGARA 75 LİRA OLDU

Gelen zamla birlikte gruba ait en düşük sigara fiyatı 75 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara da 91 TL'ye çıktı.

Yeni Yılda Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Eklendi

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

AKP insanı dert sahibi yapar, bir keyfi var insanın. Onu da zehir eder vatandaşına.

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Haber Yorumlarızorbey132:

yapmasanız şaşardık neye zam geldide yaptınız organize zamcılar

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Haber Yorumlarıremat tamer:

bu zamları devlet daha çok kazansın diye değil...k.ırakdan gelen kaçak sigaralar daha çok satsın diye yapıyorlar.hadi bilin bakalım fabrika kimin.

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Sigara internet akaryakıt turvturk soygun ceteleri

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

hergün bu zamları görünce şu tiröl alkışcılar varya iftiracılar nefret ediyorum

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Haber YorumlarıMustafa Varna:

tarihin sayfalarında sizi ne diye yazacaklar sizin bu yaptıklarınıza kelimeler yetmez o sandık gelecek

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

keyfimizin içine ediyorsunuz reis para istiyor alkolü zam yapmıyorlar nede n adamlar sahte içkiye yöneliyor

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

malum ülkeler dost hatta tramp dostum tramp. vurun abalının sırtına

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

100 olsun düz olsun bence

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

daha ucuz sigara

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