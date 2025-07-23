Yeni Proje ile Küçük Birikimlerle Konut Sahibi Olma İmkanı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikası ile küçük birikimlerle ev sahibi olmaya yönelik yeni projeyi duyuracak. Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, vatandaşların güvenli konuta erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul'da konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projeyi duyuracak. Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların güvenilir barınma imkanlarına ulaşması için yeni bir adımı daha hayata geçirecek. Sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.

Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle konut alma imkanı sunan yeni projeyi tanıtacak. Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun

Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konutta yeni dönem yarın başlıyor: 'Parça evleri' kimler satın alabilecek?

Uygun fiyatlı 'parça evleri' kimler satın alabilecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.