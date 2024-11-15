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Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi

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Tüm kartlı ödemelerin sadece yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılmasına yönelik 15 Kasım'da devreye girmesi beklenen uygulama, iş dünyasından gelen talepler üzerine 10 Ocak 2025'e ertelendi.

Tüm kartlı ödemelerin sadece yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılmasına yönelik 15 Kasım'da devreye girmesi beklenen uygulama, iş dünyasından gelen talepler üzerine 10 Ocak 2025'e ertelendi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının kullanımı için öngörülen zorunluluğun hazır olmadığı gerekçesiyle ertelenmesi gerektiğini belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş dünyasının talebini dikkate alarak bu zorunluluğu 2025 yılına erteledi.

İTO Başkanı Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi" şeklinde duyurdu. Erteleme kararı bankaların altyapı çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle özellikle turizm sektöründeki işletmelerin rahatlamasına neden olacak.

15 KASIMDA TOPLATILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

POS cihazlarının 15 Kasım 2024 itibarıyla toplatılacağı açıklanmıştı. Ancak bazı bankaların yazılım altyapısının henüz hazır olmaması nedeniyle yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının döviz tahsilatlarını gerçekleştirilemeyecek. Bu durum, yabancı müşteriler için ekstra kur ve komisyon farkı anlamına gelebilecekti.

Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıoguz:

AKIL TUTULMASI YAŞIYORUZ RESMEN BİZ SORUNUN CÖZÜMÜ YERİNE KIL LA TÜYLE UGRAŞIYORUZ BU ÜLKE NEDEN BU HALE GELDİ BELLİ OLUYOR

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Haber YorumlarıDüsünür:

Karbon ayak izi dedikleri bu iste. Araclara cip takip istedginiz kadar gezip seyahat edemezsiniz. karbon saliminiz fazla ise kisitlama getirelecek. yani paranizda olsa akaryakit alamayacaksiniz 2. si 2028 yilinda tamamen dijital paraya gecilecek. nakit irtadan kalkacak. karbon salimi yuksek olanlar kisitlama gelecek istedgimiz gibi harcama yapilmayacak. Paranizda olsa yapamayacaksiniz. Kimileri buna kölelik yasasi derler. Karbon ayak izini arastirin

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