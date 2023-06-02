Yeni Kabine öncesi piyasalar oldukça hareketli! Dolar/TL, rekor serisini bugün de devam ettiriyor

Seçimin ardından ekonomi yönetiminde kimlerin olacağı sorusu piyasalarda hareketliliğe neden olurken, dolar/TL rekor serisini devam ettirdi. Önceki kapanışına göre 0,47 yükselerek 20,90 liraya ulaşan dolar, Kapalıçarşı'da 21,30 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL ise yeni günde yüzde 0,13'lük yükselişle 22,52 seviyesinden işlem görüyor. Yükselişe geçen gram altın da şu dakikalarda 1328 TL'den işlem görüyor.

Dolar kuru, önceki kapanışına göre yüzde 0,47 yükselerek 20,90 liraya ulaştı. 14 Mayıs'ta yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nden önce 19,57, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan önce ise 19,97 seviyesinde olan dolar kuru, bir haftada yaklaşık bir lira yükseldi.

21,30 SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Kapalıçarşı'daki dolar/TL kuru da yükselerek 21,30 seviyesinin üzerine çıktı. Bankaların dolar satış kuru ise 22 lira seviyesinde.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Euro/TL ise yeni günde yüzde 0,13'lük yükselişle 22,55 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL'deki artışla zirveyi gören gram altın ise şu dakikalarda 1328 TL seviyelerinde.

REZERVLER DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası'nın brüt rezervi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapıldığı 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası'nın brüt rezervi 10 ay sonra ilk kez 100 milyar doların altına indi. Rezervlerdeki gerileme, son 2,5 ayda 30 milyar dolara yaklaştı.

TCMB'nin döviz rezervi geçen hafta 2,3 milyar dolar azalarak 56 milyar 519 milyon dolara, altın rezervi ise 800 milyon dolarlık düşüşle 41 milyar 939 milyon dolara geriledi.

YÜZDE 32 AZALDI

2022 sonuna göre bakıldığında ise Merkez Bankası'nın döviz rezervi yüzde 31,83 oranında azaldı. Döviz rezervi, 82,9 milyar dolardan 56,5 milyar dolara düştü. Altın rezervi ise yıl sonuna göre yüzde 8,53 oranında azaldı. Geçen hafta 21 yıl sonra ilk kez negatif bölgeye geçen Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervi, 26 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolardan eksi 4,4 milyar dolara geriledi. Swap harici net rezerv ise eksi 60,3 milyar dolardan eksi 60,5 milyar dolara geriledi.

KKM BÜYÜKLÜĞÜ 125 MİLYAR DOLAR

Kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğü 26 Mayıs haftasında 100,6 milyar lira artarak 2 trilyon 498 milyar 727 milyon liraya ulaştı. Böylece KKM büyüklüğü geçen hafta 125 milyar doları geçti. KKM'nin bankacılık sistemindeki mevduatlar arasındaki payı ise yüzde 24'e çıktı.

ANA GÜNDEM KABİNE

Piyasaların Türkiye'ye dair ana gündemi yeni Kabine olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü açıklaması beklenen yeni Kabine'de ekonomi yönetiminde kimlerin olacağı, uzun süredir gündemde olan Mehmet Şimşek'in geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.