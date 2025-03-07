Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı

Yeni evli çiftlere ve ailelere tren biletlerinde yüzde 50'ye varan indirim

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni evli çiftler ve aileler için tren bileti alımlarında indirim uygulanacak. Aileler tren biletlerini yüzde 15 indirimle, yeni evli çiftler ise yüzde 50 indirimle alabilecek.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi doğrultusunda, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu ayrıca indirim uygulamasının 8 Mart'ta (yarın) başlayacağını duyurdu.

YÜZDE 50 İNDİRİM BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.

MEVCUT İNDİRİMLERE İLAVE OLACAK

Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirterek, 0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini anımsattı.

Buna ek olarak, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını belirten Uraloğlu, öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim uygulamasının devam ettiğini kaydetti.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Yeni evli çiftlere ve ailelere tren biletlerinde yüzde 50'ye varan indirim
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Atılan manşetler mağlubiyetten daha beter
img

Balıkçı tarafından yakalanan köpek balığından korkunç intikam
img

Bakanlığın listesinden bu kez İstanbul'daki lüks restoran çıktı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDağıstan:

Yakında seçim var bence. Enflasyon düşük çıksın diye sağlıkta indirim yaptılar, sosyal yardımlar çoğaldı. Bayram ikramiyesi de beşbin olur ,bayramdan sonra da maaşlara bir şekilde ara zam/seyyanen vs verilirse seçim garanti...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

indirim olsa ne yazar. tren yok ki mersin adana antep e kadar.. 5 yıl süren tren çalışması mı olur bu yüzyılda...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

Bakanlığın listesinden bu kez İstanbul'daki lüks restoran çıktı
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.