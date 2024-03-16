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Emeklilik sisteminde düzenleme yolda! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar

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Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan BAĞ-KUR prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor.

Bu yıl içinde yaklaşık 400 bin EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) vatandaşın emekli olması öngörülürken, prim günü eksik olan BAĞ-KUR'lular, yeni reform hazırlıklarını merakla bekliyor. Planlanan düzenleme ile birlikte, BAĞ-KUR'luların prim gün şartının 9 binden 7 bin 200'ye indirilmesi bekleniyor. Bu değişiklikten etkilenecek olan BAĞ-KUR'luların sayısının yaklaşık olarak 1 milyon kişiyi bulacağı tahmin ediliyor. Bu durum, emeklilik sürecindeki BAĞ-KUR'lular arasında büyük bir beklenti ve heyecan yaratmış durumda.

BAKAN IŞIKHAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, esnafın prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu vaadi yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

PEKİ KMLER FAYDALANABİLECEK?

Düzenleme kapsamında, küçük esnaf olarak nitelendirilen bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi hedefleniyor. Ancak, küçük esnaf kategorisine hangi işletmelerin gireceği, henüz hazırlanacak olan kanun teklifiyle netlik kazanacak. Bu konuda konuşulan kriterler arasında 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin düzenlemeden yararlanabileceği belirtiliyor.

ERKEKLER 60, KADINLAR 58

Düzenleme kapsamına girecek olan BAĞ-KUR'lular, 7 bin 200 prim gününü tamamladıklarında ve diğer koşulları da sağladıklarında emekli olabilecekler. Eğer reform tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek BAĞ-KUR'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecekler. 3.5 yıl içinde BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçenler de 7200 günü tamamlamışlarsa BAĞ-KUR kapsamında emekli olabilecekler.

Düzenlemeyle birlikte yaş şartının da göz önüne alındığı, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kadın ve erkek BAĞ-KUR'luların prim gün şartının bin 800 gün azalacağı belirtiliyor. Ancak, bu kişilerin emekli olabilmeleri için 7 bin 200 prim gününü tamamlamalarının yanı sıra belirlenen yaş şartını da karşılamaları gerekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını doldurmuşlarsa emekli olabilecekler.

Bu düzenleme, son 3.5 yıl içinde SSK'lı çalışma durumunu ortadan kaldırarak, daha esnek bir emeklilik imkanı sağlayacak. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacakları kurumu belirleyecek olan düzenleme, son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazlasını hangi statüde gerçekleştirdiyse o statüden emekli olmalarını sağlayacak. Bu gelişmelerle birlikte, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle BAĞ-KUR'lular arasında emeklilikle ilgili süreçlerde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve düzenleme kapsamına giren kadın ve erkek BAĞ-KUR'luların da prim şartı bin 800 gün azalacak. Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek.

BAĞ-KUR'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. BAĞ-KUR'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte BAĞ-KUR'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (14)

Dr.Kimbel:

Sayin Baskan EYT lileri emekli ettin zaten erken yasta emekli oldular emekliye verecek paran yok peki genemi erken yasta emeklilik geliyor hani siz ekonomistiniz sgk ya ödeyen az alan cok desenize bu milleti acliga sürükleyeceksiniz kararibekonomistlere birakin

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Kısmet Uslukılıç:

Bilmeden cahilce yorum yazmayın eyt çıkalı 1 sene oldu eyt ile düşük maaşların bir alakası yok eyt den önce emeklinin maaşı çok mu yüksekti eyt gelince düştü çok boş konuşuyorsunuz araştırın biraz 2008 yılında çıkartılan yasa ile emekli sefalet sürüklendi abo %76 dan %28 e çekildi birde emekli aylığı asgari ücretten düşük olamaz asgari ücretin %110 kadardır maddelerini kaldırdılar o günden beri emeklinin maaşı düştü

yanıt16
yanıt10
engin:

esnafız ya mezarda emekli oluruz.45 yaşındayım lise ve üniversite traş ettiğim gençler emekli oldu.Anne babaları sigorta yaptığı için.12 yaşımdan beri çalişıyorum 8000 gün prim var kimse sigorta yapmadı babam dahil 2000 ocak girişim var 15 sene bekleriz.Buraya yazıyorum 15 sene yaşamam ben zaten her gün çalış esnafsın geç saatlere kadar çalış tatil yapmaz esnaf gibi durumlarımız varken bu yorgunluk varken emekli olmadan gideriz.Neyse ben işe gideyim size iyi hafta sonları :)))))

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CİHAN:

Esnaf olabilirsiniz ama bir çalışan kadar vergi ödemezsiniz.Herkes kendi penceresinden bakıyor.Birçok esnaf özellikle ufak çaplılar berber-manav-çay ocağı-kırahathane vs bunların hangisi fiş kesiyor ve yıllık ne kadar vergi ödüyor?Bir berber traş ücreti minimum ortalama 200 tl.Günde 10 traşa ayda en az 50000 tl kazanç demek ama vergi dilimi vs yok.Bizler çalışanlar 2-3 . aylarda yüzde 15 vergi kesintisi oluyor.İşçiden nasıl sorgusuz vergi alınıyorsa bütün işletmelerden de alınmalı..

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Osman Öner:

Sizi bildiği gibi yapsın hem bütçe yok derler 30 35 yıl hizmet edip yüksek pirim ödeyenleri dilendirirler hâlâ yeni emeklilik yasaları hak hukuk adaletsizlik yapanların Allah'ın adaleti gazabı üzerlerine olsun

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Sezgin Avcı:

Tabi hep sana versinler dimi?

yanıt2
yanıt9
Cerkes:

Bi fatura kaç mliyon kişi emekli ettiniz. Çıralık eğitim merkezleinde sigortaya geldimi saymazsınız. Ozman sigorta denetlemeleri yapan zamanın da dükkan dükan gezerken cezayı yazacaktınız ustalara cıralık eğtimden sigortalı çırak deyince denetlemeci çekip gidiyorsu sigortadan sayıyordunuz demekkki

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Sezgin Avcı:

Staj sigortası hakkımız var alacağız kardeşim çünkü haklıyız Adalet yerini bulacaktır

yanıt6
yanıt6
Sezgin Avcı:

Adalet herkes için gerekli herkese eşit Adaletli bir SGK sistemi istiyoruz bunu herkes istiyor...

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2
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Recep Bulut:

Osman öner ın yorumuna neden kötü yorum yaptın o zaman hakkımız var alacağız diyorsun ne güzel adam kötü birşey dememiş 4500 gün prim ödeyen adamla 9000 gün prim ödeyen adam aynı maaşı alması adalet mi yani

yanıt1
yanıt0
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