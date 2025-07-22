Yeni Çakıldak Fındık Çeşitleri Geliştiriliyor

Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) sürdürülen proje kapsamında, "Çakıldak fındık" türünden verimli, geç yapraklanan ve kalitesi yüksek yeni çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

FAE Müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, Türkiye'de şu anda 23 fındık çeşidinin bulunduğunu, bunlardan 22'sinin kurum tarafından geliştirildiğini söyledi.

Kurumun yeni fındık çeşitleri ortaya çıkarmak için araştırmalarını sürdürdüğünü belirten Bilgen, bunlardan birisinin de "Çakıldak fındık"tan yeni çeşit ya da çeşitlerin geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Bilgen, çalışmaların 2015'te başlatıldığına ve uzun soluklu bir araştırma sürecinin olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçerisinde verimli, meyve kalitesi yüksek yeni çeşit geliştirmek amacıyla Ordu'nun Ulubey, Kabadüz, Kabataş, Gölköy, Korgan, Aybastı ve Akkuş ilçelerinde 5 yıl boyunca incelemeler yapılmıştır. Çalışma neticesinde birbirinden farklı 18 çakıldak klonu tespit edilmiştir. Bu bitkilerden çoğaltma yapılmış ve 2023'ün sonbahar ayında FAE'de deneme parsellerine aktarılmıştır."

"Islah çalışmalarındaki ilk hedefimiz verimli çeşitlerin geliştirilmesi"

Çakıldak klonunda toplam 135 bitkinin incelendiğini aktaran Bilgen, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde genetik düzeyde farklı verim ve verim değerleri üstün olduğu belirlenen 18 çakıldak fındık klonu belirlenmiştir. Bunların 2020-2024 arasında araziden toplanması, çoğaltılması ve araziye dikilmesi gerçekleştirilmiştir. 2023 Aralık'ta FAE deneme parsellerinde araziye dikimleri gerçekleştirilmiştir. 2025'in Mart ayı içerisinde toprak seviyesinden 5 santimetre kesilerek, bitkilerin standardizasyonu sağlanmıştır."

Bilgen, çakıldak klonları içerisinden verim ve verim değerleri yönüyle yüksek olanların belirleneceği vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Islah çalışmalarındaki ilk hedefimiz verimli çeşitlerin geliştirilmesi. Verimli, geç yapraklanan ve meyve kalitesi yüksek, meyve ağırlığı, beyazlama oranı olsun, randımanı yüksek çeşitleri elde etmek temel hedefimiz. 10 yıl sonunda yapmış olduğumuz meyve, fenolojik gözlem, çiçeklenme ve yapraklanma tarihleri izlenecek. Bu çalışmanın sonuncunda ise meyve ve verim kalitesiyle üstün olan yeni fındık çeşitlerimiz geliştirilmiş olacaktır."