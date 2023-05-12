Yeni binalarda yapı güvenliği tedbirleri artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliklerle, yeni binalarda perde duvarlı sistemi zorunlu kıldı, kısa kolon ve asma katı yasakladı, mühendis ve mimarlara tecrübe şartı getirdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, yeni binalarda perde duvarlı sistemi zorunlu kılan, kısa kolon ve asma katı yasaklayan, mühendis ve mimarlara tecrübe şartı getiren 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Bakan Murat Kurum, yönetmelik değişikliğine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimiz'i güncelledik" dedi.

Bitişik nizam yapıların depremde birbiri ile çarpışmasının (çekiç etkisi) önlenmesi için 6 metre yüksekliğe kadar olan binalar için 3 santimetre, üzerindeki her kat için 1 santimetre olmak üzere derz boşluğu bırakılma zorunlu olacak.