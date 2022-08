Yeni av sezon öncesinde palamudun görüntü vermesi balıkçıları umutlandırdı

Karedeniz'de bu sene palamudun bol olacağı belirten balıkçılar buna yönelik işaretlerin şimdiden umut verici olduğunu söylediler.

Palamudun bu sene çok erken göründüğünü bunun da yeni sezonda bol olacağı işaretini verdiğini belirten balıkçılar, palamudun yanı sıra lüfer ve çinakopun da bol olacağını belirttiler.

Yaklaşık 50 yıldır balıkçılıkla uğraşan Erol Obuz Özçilingir, şu an Karadeniz'de görülen palamudun çok küçük olduğundan avlanmasının yasak olduğunu belirterek bu sezon Karadeniz'in bol balık vereceğini söyledi.

Karadeniz'de şu an görülen çingene palamudunun ağırlığı 200 gram dolayında olduğunu 1 Eylül'de başlayacak yeni sezona kadar 1 kilograma ulaşacağını belirten Özçilingir, "Bu sene palamut bir ay öncesinden çok erken geldi. Şu anda ağırlıkları 200-250 gram dolaylarında. Normalde bir ay sonra başlaması gerekirdi şu anda denizde balık bolluğu var diyebiliriz. Dolayısıyla bu sene palamutta bol olacak lüfer de bol olacak çinakop ta bol olacak bu sene denizde bereket olacak. Şu anda küçük kayıklara oltayla palamut tutma yasağı var bu iyi bir şey. Çingene palamutu şu an oltacılara yasak" dedi.

Geçen seneki balık sezonunda palamudun av vermediğini 1 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesinde görülmesinin bol olacağı görüntüsü verdiğini kaydeden Özçilingir, "Normalde palamut bir ay önceden görüldü. Dolayısıyla bu da güzel bir işarettir. Karadeniz'de boydan boya her tarafta palamut var. 1 Eylülde av sezonu açılıyor dolayısıyla bu palamutlar büyüyor. 1 Eylüle kadar ağırlığı 1 kilograma yakın olacak. Şu an palamutlar çok küçük dolayısıyla bu palamutlar büyüyüp av verecek. Büyük tekneler şu an yasak dolayısıyla onların avlama durumu yok. Kıyı balıkçılarda uzatma yasağı var. Kıyı balıkçıları mezgit için attığı oltaya az da olsa çingene palamudu takılıyor. Palamut sürekli gezen bir balık bir gün Trabzon'da bir gün Rize'de, Hopa'da, Ordu'da. Geçen sene palamut istenilen düzeyde av vermedi. Bu sezon işaretler iyi yönde bayağı palamut var. Palamudun yanı sıra lüfer, çinakop ta olacak. Geçen sene palamut olmamıştı ancak ondan önceki yılda çok güzel palamut olmuştu. Palamut bir sene oluyor bir sene olmuyor. Şu an palamut satışı yok yasak" diye konuştu.

(Bekir Koca - İHA)