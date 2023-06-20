Yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni asgari ücretin net 11 bin 402 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Yılmaz, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkür ederken, çalışanlara, ailelerine ve işverenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret ara zammı ile birlikte yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.