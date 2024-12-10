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Yakında netleşecek 2025 yılı asgari ücreti birçok kalemi etkileyecek

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Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak.

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTACAK

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.

STAJYER ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA PARA ALACAK

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek.

DOĞUM BORÇLANMASI DA DEĞİŞECEK

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek.

Yakında netleşecek 2025 yılı asgari ücreti birçok kalemi etkileyecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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