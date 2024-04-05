Üye Girişi
Haberler

Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.

ÖNCEKİ BASIMDA ESKİ BAŞKAN İMZASI

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.

Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak

İMZALAR DIŞINDA FARK YOK

Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi

Merkez Bankası Finans Ekonomi Haberler

500

Yorumlar (25)

Mutlu Can:

500 liralık banknot lazım artık. 200 liranin değeri kalmadı.

215
14
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

şimşek dizginleri ele aldı. seçimde partinin kaybetmesini bile göze aldı ama yine de taviz vermedi ekonomi politikalarından. doğru ya da yanlış ama bu disiplinli ve ilkeli duruşu takdire şayan.

80
59
yanıtYanıtla
Salih Kandıralı:

Şimşek dizgini eline aldı ama Çifteyi yiyecek haberi yok.

yanıt49
yanıt24
haksız mıyım:

şimşek zaten reisin ısararı ile görevi kabul etti. bakan olmasa çok daha fazla kazanıyordu sivil iş yaşamında. londrada vs. çalıştığı yerlerde milyon dolar alıyordu maaş olarak. yani para hırsı, makam hırsı yok. git denilse umurunda olmaz. ama reis de seçimi kaybetme pahasına bile olsa şimşeğe ekonomiyi teslim ettiğini söyledi kaç kez. gideceğini sanmam.

yanıt23
yanıt11
İlhan Fırat:

Keşke faiz nas muhabbeti olduğundada dinleseydi reyis bey ekonomistleri. Pardon kandisi ekonomist zaten

yanıt3
yanıt3
Murat Vatansever:

200 TL 20 TL OLDU... EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDERİM!!

93
3
yanıtYanıtla
Tırpan:

Patates ile başladı Soğan ile devam etti. Marketlerin saldırısı ile sürdü Dolarcıların sabotesiyle zirveye çıktı. Hükümetin çözeceğiz derken gelen hatalarıyla iş ciddiye bindi ve gelinen durum. Üstüne bir de depremin verdiği ekonomik zarar...

yanıt2
yanıt0
Bilirkişi:

En büyük banknot bozuk para haline geldi , et alınamıyordu artık 1 kilo zeytin de alınamıyor. Banknotların güncellenmesi lazım .

79
5
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

yani ekonomi öyle berbat hale getirilmiş iki yüz lira bile bir işe yaramıyor demek istiyorsun ama dilin varmıyor

yanıt0
yanıt0
İlhan Fırat:

Para basmanın yeni yöntemi

60
7
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title