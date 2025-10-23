Haberler

Yeminli Mali Müşavirlerden Sözleşme Uyarısı

Güncelleme:
Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yılmaz Uçak, mükellefleri yeni genelge doğrultusunda yeminli mali müşavirlerle sözleşme yapmaları konusunda uyardı ve yeni dönemdeki değişikliklere dikkat çekti.

Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yılmaz Uçak, mükellefleri, 1 Ekim'de ilan edilen 7361 sayılı genelge doğrultusunda yeminli mali müşavirler ile sözleşme yapmaları konusunda uyardı.

Uçak, odada düzenlediği basın toplantısında, yeminli mali müşavirlerin mükellefler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında bir güven köprüsü olduğunu söyledi.

1 Ekim'de yürürlüğe giren 7361 sayılı genelgeyle sahte belge kullanımı, vergi incelemeleri, risk analiz sistemleri ve ileri denetim yöntemleri bakımından önemli değişikliklerin yürürlüğe girdiğini belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Bu yeni dönemde mükelleflerimizle işbirliğini artırmak, sorumlulukları netleştirmek ve olası riskleri minimize etmek amacıyla yeminli mali müşavirinizin rolü, daha stratejik ve aktif bir hale gelmiştir. Mükelleflerimizin ilan edilen genelge doğrultusunda uygulamalardan doğabilecek risklere karşı korunmak için mutlaka yeminli mali müşavirler ile sözleşme yapmaları gerekmektedir. Mevzuattaki yeni düzenlemeler ve yeni dönemde yapılacak uygulamalar konusunda yüksek düzeyde donanımlı meslek mensuplarımızdan yararlanmanız, işletmeleriniz yararınadır."

Kaynak: AA / Suna Şahin - Ekonomi
