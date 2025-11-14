Haberler

Yemeksepeti, Türkiye'nin En Sevilen Online Yemek Sipariş Markası Oldu

Güncelleme:
MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle yapılan araştırmada Yemeksepeti, 'Online Yemek Sipariş Markası' kategorisinde üçüncü kez Lovemark unvanını kazandı. Markanın puanı geçen yıla göre 4 puan artarak tüketicilerin kalbinde önemli bir yer edindi.

MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'nin Lovemark'ları 2025 araştırmasına göre Yemeksepeti, 'Online Yemek Sipariş Markası' kategorisinde Lovemark seçildi. Platform, bu yıl üçüncü kez Türkiye'nin en sevilen markalarından biri olurken, geçen yıla kıyasla Lovemark endeksindeki puanını 4 puan yükseltti.

MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından yürütülen ve Türkiye'yi temsil eden 2 bin kişilik bir örneklemle yapılan 'Türkiye'nin Lovemark'ları 2025' araştırmasının sonuçları açıklandı. Yemeksepeti, "Online Yemek Sipariş Markası" kategorisinde yine ilk sırada yer alarak "Lovemark" unvanını korudu. Markaların tüketicilerin zihnindeki ve kalbindeki yerini ölçen araştırmaya göre platform, Lovemark endeksindeki puanını geçen seneye göre 4 puan yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti'nin bu ödüle layık görülmesi, markanın tüketicilerle kurduğu bağın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Araştırma, markanın zihin payı (akla ilk gelen marka olma), duygusal yakınlık derecesi, beklenti ve ihtiyaçları karşılama düzeyi ve tüketiciler için ne kadar vazgeçilmez olduğu gibi dört temel kritere dayanıyor. Bu kriterlerin belirli ağırlıklarla Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) kullanılarak analiz edilmesiyle markaların Lovemark skoru hesaplanıyor. Platform, elde ettiği bu güçlü performansla hem sektöründeki konumunu pekiştirdi hem de kullanıcılarının nezdinde bir kez daha 'Türkiye'nin En Sevdiği Marka' olduğunu kanıtladı. Markanın son dönemde "Keyfin Yerine Gelsin" iletişim yaklaşımıyla birlikte kullanıcılarıyla kurduğu samimi bağ daha da güçlendi. Bu yaklaşım, Yemeksepeti'nin hem markaya duyulan sevgi hem de akla ilk gelen marka olma skorlarında istikrarlı yükselişine katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
