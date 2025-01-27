Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş

Yemeksepeti CEO'su ve CFO'su Altın Lider Ödülleri'nde Ödül Aldı

Yemeksepeti CEO'su ve CFO'su Altın Lider Ödülleri'nde Ödül Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemeksepeti CEO’su Mert Baki ve CFO’su Sevil Tanrıdağlı, en beğenilen liderler arasında yer alarak Altın Lider Ödülleri'nde ödül kazandı. Oylama, 73 binden fazla çalışan tarafından gerçekleştirildi.

Yemeksepeti Üst Yöneticisi ( Ceo ) Mert Baki ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Sevil Tanrıdağlı, Altın Lider Ödülleri'nde Türkiye'nin en beğenilen liderleri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım'da başlayan ve 18 Aralık'a kadar devam eden oylama sürecinde, Türkiye genelindeki şirket çalışanlarının katılımıyla 73 binden fazla tekil oy kullanıldı.

Bu kapsamda, iş dünyasının çeşitli kategorilerdeki en beğenilen liderleri ödüllendirildi. Yemeksepeti ise platformda çifte başarı elde etti.

16 Ocak'ta düzenlenen ödül töreninde, Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, "Türkiye'nin En Beğenilen 50 CEO'su" kategorisinde en yüksek oyu alan liderler arasında yer alarak Altın Lider Ödülü'nün sahibi oldu.

Yemeksepeti CFO'su Sevil Tanrıdağlı da "Türkiye'nin En Beğenilen 50 CFO'su" kategorisinde Altın Lider Ödülü'ne layık görüldü.???????

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
img

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
img

Bursalıları sokağa döken sarsıntı İstanbul depremini tetikler mi?
img

Ünlü rapçi dünyanın en zengin sanatçısı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.